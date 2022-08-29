Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
К слову - это один из самых надежных и успешных БПЛА, стоящих на вооружении звездно-полосатой армии.
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

   Не перестаю восхищаться высочайшим уровнем маркетинга и пиар-навыков американского ВПК. Когда все идет отлично и замечательно (пресловутые HIMARS) - тогда стоит звон на весь мир о чудо-оружии, которое заставляет трепещать весь цивилизованный мир. Как только что-то случилось нехорошее, могущее повлиять на котировку акций на бирже или попросту снизить интерес к конкретному продукту - так сразу молчок, никаких подробностей и громкого шума. Господа делают бизнес по высшему разряду...

реклама

   Американская "контора" сделала краткое заявление о приостановке эксплуатации электронных знаменитых птиц "Zephyr" как минимум до следующего года. Все из-за непонятного летного происшествия, в ходе которого "самый безаварийный аппарат" взял да упал. И все это без деталей. Хотя до недавнего времени военщина гордилась своим рекордным беспилотником.


Источник фото: techcult.ru


  Сам же проект "Zephyr"  начал свое победное шествие аж в 2003 году и уже спустя пять лет смог продержаться без посадки рекордные 54 часа. Ну а самая современная модель на сегодняшний день - "Zephyr 8", парила уже на протяжении 64 суток, успев пролететь порядка 55 тыс. км.

   Вес беспилотного летуна составляет 75 кг с крыльями, покрытыми солнечными панелями на основе загадочного соединения галлия и мышьяка. А 30% от веса составляют литиевые батареи для беспроблемного полета ночью.

   Ну и главные функции 18-километрового (именно на такой высоте парит в практически безвоздушном пространстве наш герой) летательного средства: по открытой информации Zephyr может использоваться как передатчик-ретраслятор и как разведчик, а вот секретные функции армия США не разглашает, но известно одно - данный БПЛА использовался также как идеальный тестировщик разнообразных разновидностей материалов солнечных панелей и АКБ.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#zephyr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Lincoln представила концептуальный вседорожник Star
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
551
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
29
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
13
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
7
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
15
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
+
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
29
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
3
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
9
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21
Samsung выпустила новое обновление ПО для смартфонов 7-и летней давности
4
НАСА одобрило разработку космической станции Джеффа Безоса
1

Популярные статьи

"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
17
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
12
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
3

Сейчас обсуждают

Propretor
00:09
Иди на хyй, фотошоп.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
00:08
Какое фото? Как срёт на тарелку твоя шлюха-мать?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ЁЖИКвTUMАНЕ
00:08
В СССР инвалидов стеснялись.Их считали какими-то лишними и испытывали к ним чуть ли не отвращение.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
IRanPast
00:07
"Охотно верю", что не играют, и "охотно верю", что не не фотошоп
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Слава Шишков
00:06
Как ты будешь объяснять фото выше?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
00:06
да. Украинцы не играют на передовой на данном инструменте
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
00:05
Этому буряту уже давно башку снесло. Твоя шлюха-мать следующая
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
IRanPast
00:05
И как это доказывает, что это именно русские?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
00:03
На полях украинских здохших русских с балалайкой видеть не приходилось, но с аккордеоном - пожалуйста!
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Слава Шишков
00:03
А как ты это потомкам будешь объяснять?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем