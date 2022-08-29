К слову - это один из самых надежных и успешных БПЛА, стоящих на вооружении звездно-полосатой армии.

Не перестаю восхищаться высочайшим уровнем маркетинга и пиар-навыков американского ВПК. Когда все идет отлично и замечательно (пресловутые HIMARS) - тогда стоит звон на весь мир о чудо-оружии, которое заставляет трепещать весь цивилизованный мир. Как только что-то случилось нехорошее, могущее повлиять на котировку акций на бирже или попросту снизить интерес к конкретному продукту - так сразу молчок, никаких подробностей и громкого шума. Господа делают бизнес по высшему разряду...

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Американская "контора" сделала краткое заявление о приостановке эксплуатации электронных знаменитых птиц "Zephyr" как минимум до следующего года. Все из-за непонятного летного происшествия, в ходе которого "самый безаварийный аппарат" взял да упал. И все это без деталей. Хотя до недавнего времени военщина гордилась своим рекордным беспилотником.









Сам же проект "Zephyr" начал свое победное шествие аж в 2003 году и уже спустя пять лет смог продержаться без посадки рекордные 54 часа. Ну а самая современная модель на сегодняшний день - "Zephyr 8", парила уже на протяжении 64 суток, успев пролететь порядка 55 тыс. км.

Вес беспилотного летуна составляет 75 кг с крыльями, покрытыми солнечными панелями на основе загадочного соединения галлия и мышьяка. А 30% от веса составляют литиевые батареи для беспроблемного полета ночью.

Ну и главные функции 18-километрового (именно на такой высоте парит в практически безвоздушном пространстве наш герой) летательного средства: по открытой информации Zephyr может использоваться как передатчик-ретраслятор и как разведчик, а вот секретные функции армия США не разглашает, но известно одно - данный БПЛА использовался также как идеальный тестировщик разнообразных разновидностей материалов солнечных панелей и АКБ.

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