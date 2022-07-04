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Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
Клинические испытания препарата на людях должны начаться уже в этом году.
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Воронкообразные  пауки - одни из самых смертоносных насекомых в мире. Укус такого членистоногого может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, повышение кровяного давления, а в более серьезных случаях привести к скоплению жидкости в легких, потере сознания и даже смерти.

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Австралийский воронкообразный паук. Википедиа

Однако, как оказалось, молекула, обнаруженная в составе столь смертоносного яда, может быть использована для профилактики инфарктов и инсультов. Об этом открытии рассказали специалисты из Университета Квинсленда, Австралия.

Соединение, названное IB001, было выделено из яда воронкообразного паука K'gari Hadronyche infensa, в одном из последних исследований. Представители местного племени бучулла называют этого насекомого Mudjar Nhiling Guran, или " паук с длинными зубами", благодаря его большим, устрашающим клыкам.

В рамках другого эксперимента, проведенном в прошлом году профессором Гленом Кингом и доктором Натаном Палпантом из Квинслендского университета (UQ), было обнаружено, что "молекула IB0001 предотвращает гибель клеток, вызванную недостатком кислорода в сердце и головном мозге во время сердечных приступов, инфарктов и инсультов".

После получения инвестиций в размере 23 миллионов австралийских долларов исследователи планируют в течение года приступить к клиническим испытаниям препарата на людях. Кроме того, ученые надеются привлечь еще один раунд финансирования для разработки медикаментов, продлевающих жизнь донорских сердец, используемых при трансплантации органов.

По мнению ученых, разработка таких препаратов имеет особое значение, поскольку в настоящее время не существует лекарств, способных предотвратить повреждения, вызванные сердечными приступами.

В результате перенесенного инфаркта приток крови к сердцу уменьшается, что приводит к недостатку кислорода в тканях сердца. Это приводит к тому, что "клеточная среда становится более кислой и в конечном итоге приводит к гибели кардиомиоцитов".

"Сердце не может регенерировать клетки мышечной ткани, которые погибают во время сердечного приступа, поэтому такие травмы вызывают необратимые изменения и могут привести к сердечной недостаточности, инвалидности и снижению качества жизни", - говорит ведущий исследователь доктор Марк Смайт, научный сотрудник UQ. 

"IB001 блокирует сигналы, вызывающие гибель кардиомиоцитов, и при условии его незамедлительного введения пациентам, перенесшим инфаркт, он может значительно уменьшить повреждение тканей сердечной мышцы и существенно улучшить результаты лечения людей с сердечными заболеваниями, особенно в сельских и отдаленных районах".

"Это технология, способная оказать влияние на весь мир, разрабатывается и финансируется прямо здесь, в Австралии", - заявили ученые.

 

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Источники: Journal Science Focus, Journal of the American Heart Association, University of Queensland, Википедиа    
(https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_funnel-web_spider)    
(https://protect-eu.mimecast.com/s/oyIjCVNnqClJvPPSrToke)    
(https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054360)    
(https://www.sciencefocus.com/news/funnel-web-spider-venom-may-be-used-to-prevent-damage-caused-by-heart-attacks/)

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#инсульт #инфаркт #лечение инсульта #лечение инфаркта #яд воронкообразного паука
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