По заданию управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ученые из высшего учебного заведения Райса приступили к исследованиям и внедрению методики дистанционного манипулирования нейронными цепями животных. Первым "подопытным кроликом" оказалась простая муха, и, надо признать, первый блин не вышел комом. Получившийся образец можно смело назвать тем самым киборгом, которых ми видели в многочисленных фантастических фильмах.
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При помощи манипулирования с геномом мухи башковитые сотрудники Райса додумались использовать технологию работы определенного набора генов с теплом, так после взаимодействия с целевыми генами плодовой мухи ученые добились ярко выраженной реакции на тепло - муха начинает расправлять крылья, хотя в дикой природе такие действия она совершает редко. Ну а после ученые мужи пошли на следующий шаг: провели "установку" в мозг насекомого наночастиц оксида железа, которые при появлении в зоне магнитных полей начинают самопроизвольно повышать свою температуру.
Группа исследователей помещала подопытных крылатых питомцев в жбан с магнитной катушкой и занималась наблюдением поведения "вжухов", систематически включая и выключая магнитное поле в емкости. Результат такого манипулирования был, как и в первом случае: мухи аналогично беспрекословно расправляли свои крылышки спустя 1\120 минуты, что очевидно попадает в одинаковый временной диапазон реагирования в живой среде обитания крылатых проказниц. Потенциальными объектами для подобных исследований вскоре должны стать крысы, ну а там, как говорится, и до человека недалеко.
Реальность дистанционно манипулировать поведением нейронов целевого объекта, чтобы отсылать команды в обход естественных путей, обоснованно является главным секретом и целью в мире нейротехнологий. И данный метод может пригодиться во множестве различных направлений. Одно из таких решений может победить серьезный человеческий недуг — полностью незрячим людям вернуть зрение.
Но, как обычно, главный заказчик опытов дал старт исследованиям с совсем другой целью: американским военным все не дает покоя вопрос, а главное - практическая реализация чтения мыслей прямо из мозга нужного объекта и "транспортировки" их другому человеку с помощью так называемой "принудительной" телепатии.