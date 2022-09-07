Yaogan 33(02) может не только контролировать урожайность или наблюдать за лесными пожарами, но и "подсматривать" через плотные облака и дым, и даже смотреть "сквозь" ангары

"Когда кажется - креститься надо". Так вам скажет среднестатистический российский гражданин, знакомый даже "шапочно" с богатым разговорным русским фольклором. Но такие "слова" не ведомы среднестатистическому спикеру космических сил США, ведомство которого "засекло" появление на земной орбите спутника-разведчика "made in China". Американцы сразу же окрестили его "военным шпионом".

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Китайцам это не понравилось, поэтому пошло опровержение сразу же в центральном "информбюро" Китая, где спутник назвали "мирным тружеником", необходимым государству "рабочих и крестьян" лишь для поиска природных ресурсов и наблюдения "за урожаем", ну и может быть за контролем природных бедствий и борьбой с ними.









Но бдительные американцы тут же поправили "скромных" спикеров Синьхуа (китайский же "первый канал"). Где этот "мирный труженик" среди прочего умеет в SAR-снимки, да не просто умеет, но свободно "работает" и при облаках, и смоге, даже ночью видит все, кроме прочего, хочу удивить вас, такой спутник может "подглядывать" через тонкостенные крыши военных ангаров, наблюдая технику и имущество врага.

Вот такой он китайский "сельскохозяйственный спутник" - Yaogan 33(02), как оказалось, с двойным дном. А американцам "не показалось", и теперь головной боли у них прибавится.

"Вы мне еще и за Тайвань ответите" - сказал неназванный Ли Си Цин...

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