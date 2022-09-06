А что если человек сможет "покорить Марс" и будет жить там, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у проживающего на Красной планете

Грубо говоря, мы уже дано "знаем", что будет если человек выйдет "за порог" в атмосферу Марса, но что будет, если условно отбросить губительность "марсианского воздуха", но все прежние условия - такие, как гравитация и сильная солнечная радиация - оставить "прежними".

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Такую цель поставили себе американские ученые, смоделировав подобную ситуацию. А то ведь Маск "обещает" в ближайшие десять лет отправить первых колонистов на освоение "марсианской целины".









Первая "опасность" - это ускоренное старение человеческого организма. Причина этому - марсианская гравитация, которая из-за своих уменьшенных значений в сравнении с земной, "вымывает" костную структуру, делая кости "хрупкими" как у пожилых людей, и словно этого мало - кости будут уменьшать и свою плотность, ускоряя старение скелетного каркаса.

В добавок - гравитация затруднит работу сердечной мышцы, из-за чего сердечно-сосудистая система начнет работать в "усиленном режиме" перегружая наш главный "мотор".

А слабая марсианская "атмосфера" сделает ожоги неизбежной расплатой за пребывание на красной планете. Ведь именно земная магнитосфера прекрасно справляется на Голубой планете с блокированием радиационных частиц далекого космоса. Чего не скажешь о Марсе, где собственной магнитосфера нет от слова совсем.

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