Киберпреступление было совершено еще в июле, но об этом известно стало только сейчас, причем руководство Samsung отказалось называть точную цифру "утекших" пользовательских данных

Хорошо получать помощь от сертифицированных специалистов, а еще лучше получать скидки на новую продукцию, но совершенно никуда не годится, когда твои регистрационные данные и прочая информация - "утекает" во всемирную паутину из-за халатности сотрудников и слабой защищенности цифровой инфраструктуры. Особенно когда это место - крупнейшая мировая корпорация Samsung.

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Причем о взломе ты узнаешь постфактум, этак спустя два месяца, ведь взлом произошел аж в июле текущего года, о чем пресс-служба корейского технологического гиганта сообщила лишь в сентябре. Обидно и досадно очень. Взломаны были сервера в Америке.

Что удалось получить хакерам - умалчивается, но известно, что все зависит от конкретного пользователя, и в общих чертах можно утверждать одно: получены данные, которые использовались Самсунг в маркетинговых целях. А тут может быть известно очень многое...

Ну и "вишенка на торте" - на прямой вопрос журналиста: сколько же было конкретно подвергнуто "копрометации" пользовательских аккаунтов, сообщено не было. Представитель компании сослался на корпоративную тайну.

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