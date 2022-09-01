Китай не перестает удивлять: то свою "МКС" построит, то внезапно начинает готовиться к своему "СВО", но на этот раз новость не менее впечатляющая: компания из Поднебесной решила попробовать в роли "эффективного менеджера" искусственный интеллект, назначив того генеральным директором "рулить" специализированным отделом в фирме. Напоминаю, такое событие произойдет впервые в мире, где виртуальный робот займет вполне себе руководящую человеческую должность.
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Кстати о целях и "должностных инструкциях" новоявленного гендира: виртуальный управляющий будет следить за "движениями" в игровой и собственной метавселенной корпорации. После чего проанализировав совершенные операции, изменить качество и скорость выполнения рабочих задач, выдавая аналитические выкладки истинным менеджерам и директорам NetDragon.
Не обошлось и без "китайской оптимизации", где под присмотром данного ИИ работники будут развиваться и выполнять лишь необходимые задачи и приказы руководства, постепенно приближая компанию к скорому переходу на модель управления, применяемой в метавселенной.