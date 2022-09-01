Данное событие случилось в штате китайской компании NetDragon Websoft, "назначившей" виртуального робота под управлением ИИ - генеральным директором

Китай не перестает удивлять: то свою "МКС" построит, то внезапно начинает готовиться к своему "СВО", но на этот раз новость не менее впечатляющая: компания из Поднебесной решила попробовать в роли "эффективного менеджера" искусственный интеллект, назначив того генеральным директором "рулить" специализированным отделом в фирме. Напоминаю, такое событие произойдет впервые в мире, где виртуальный робот займет вполне себе руководящую человеческую должность.

реклама









Кстати о целях и "должностных инструкциях" новоявленного гендира: виртуальный управляющий будет следить за "движениями" в игровой и собственной метавселенной корпорации. После чего проанализировав совершенные операции, изменить качество и скорость выполнения рабочих задач, выдавая аналитические выкладки истинным менеджерам и директорам NetDragon.

Не обошлось и без "китайской оптимизации", где под присмотром данного ИИ работники будут развиваться и выполнять лишь необходимые задачи и приказы руководства, постепенно приближая компанию к скорому переходу на модель управления, применяемой в метавселенной.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



