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Madarator За пост начислено вознаграждение
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
Заголовок крайне похож на банальнейший "кликбейт". Ниже разберемся, почему это совершенно не так. Мнение эксперта прилагается
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   Казалось бы, "отшумели летние дожди и сказало лето зиму - жди". Это я про проваленный ответ на визит "мужика в юбке" - Ненси Пелоси на островное государство Тайвань. Прошел месяц и все должны были поуспокоиться - в том числе и об..ся китайцы. Но поди же ты, американцы решили, как бы между прочим, послать два военных корабля в Тайваньский пролив. Что забыли крейсеры Chancellorsville и Antietam там - не ясно. Но подобное политическое решение отнюдь не вызывает спокойствие и благость КНР.

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Источник фото: gazeta.ru


   А между тем Китай зря времени не терял, ведь крайние (боюсь писать последние) 40 лет руководство страны готовило свой многочисленный и послушный народ к глобальной "СВО", только сейчас этот процесс неимоверно ускорился. Это заметно по чрезвычайно важным поправкам в Закон о национальной обороне. Где важнейшие полномочия передаются от "мирной администрации" военным, это я говорю о Центральной военной комиссии. Которая "изъяла" важнейшие полномочия у Государственного совета Китая и передала их себе любимой. 

   Найти зеркальные аналоги, поразительно схожие с данной ситуацией можно и в нашей истории: создание Ставки Верховного Главного Командования. Подобная ситуация была на первом этапе Великой отечественной войны. Ну а китайское руководство подобной мерой легким мановением пера поставит каллиграфическую подпись под высочайшим уровнем военной мобилизации и двинет свои многочисленные дивизии на разрешение противоречий... 

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#китай #кпк #цпк
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