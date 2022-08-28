Казалось бы, "отшумели летние дожди и сказало лето зиму - жди". Это я про проваленный ответ на визит "мужика в юбке" - Ненси Пелоси на островное государство Тайвань. Прошел месяц и все должны были поуспокоиться - в том числе и об..ся китайцы. Но поди же ты, американцы решили, как бы между прочим, послать два военных корабля в Тайваньский пролив. Что забыли крейсеры Chancellorsville и Antietam там - не ясно. Но подобное политическое решение отнюдь не вызывает спокойствие и благость КНР.
реклама
А между тем Китай зря времени не терял, ведь крайние (боюсь писать последние) 40 лет руководство страны готовило свой многочисленный и послушный народ к глобальной "СВО", только сейчас этот процесс неимоверно ускорился. Это заметно по чрезвычайно важным поправкам в Закон о национальной обороне. Где важнейшие полномочия передаются от "мирной администрации" военным, это я говорю о Центральной военной комиссии. Которая "изъяла" важнейшие полномочия у Государственного совета Китая и передала их себе любимой.
Найти зеркальные аналоги, поразительно схожие с данной ситуацией можно и в нашей истории: создание Ставки Верховного Главного Командования. Подобная ситуация была на первом этапе Великой отечественной войны. Ну а китайское руководство подобной мерой легким мановением пера поставит каллиграфическую подпись под высочайшим уровнем военной мобилизации и двинет свои многочисленные дивизии на разрешение противоречий...