Что ни лето, то какая-нибудь новая хворь всплывет на просторах Индии. На данный момент подобной "чести" удостоена так называемая томатная лихорадка - он же томатный грипп

Индия - это не только родина советских слонов (мем из старого анекдота), но и "кузница" различных массовых заболеваний и вообще, по причине скученности населения и его количества, а также низкой гигиенической культуры. Чего только стоят ролики из интернета, где бравые индийские уличные торговцы моют посуду из-под сосисок прямо в сточной канаве, а потом как ни в чем ни бывало жарят мясо для голодных туристов. В таких условиях немудрено что-нибудь подхватить экзотическое и редкое.

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И вот на днях среди детей индийских граждан пошло распространение нового вируса, получившего звучное название под именем томатный грипп. Пока что данный вирус был замечен в штате Керала.

Вирус не очень опасен для жизни и проявляется в виде лихорадки, усталости, тошноты, также возможен понос и боли в ослабленном теле.









Ну а название у вируса появилось из-за красных прыщей и высыпаний, которые со временем вырастают до размеров среднестатистического помидора. Даже есть некоторое сходство с обезьяньей оспой (которая широко распространена среди поклонников нетрадиционной любви).

Пока общие случаи заражения данной болезнью обнаружены у около сотни детей возрастом до 10 лет в двух штатах.

Ну а сам грипп проходит без вмешательства врачей, хотя в прочем лекарства от данной проказы и не существует. Данный подтип гриппа очень вирулентен (заразен), поэтому больные в течение недели должны соблюдать строгий карантин.

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