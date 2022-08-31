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Хорошо, когда можно "полакомиться" любимой игрушкой не в тесном офисе или душной квартире, а где-нибудь в парке или в гостях у друга. Тут с собой системник не попрешь (хотя возможны варианты). И игры - "двигатель прогресса", поэтому всякие офисные и обычные мультимедийники отлетают сразу, а представленные ниже ноутбуки обладают мощностью и "норовом", иначе без этого никак. Так как выражение игровой ноутбук и компромисс - это взаимоисключающие слова. Двигаем.

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Кто как не Asus, знает толк в игровом железе (гусары - молчать). Поэтому первый в списке - ROG Zephyrus G15, детище одноименной тайваньской компании. Сердце ноутбука - процессор AMD и видеокарта Nvidia. Такое сочетание показывает знатную производительность и комфорт в современных флагманах игровой индустрии (тут я про игры).

Ключевые "плюшки" этой модели - шикарная звуковая система, состоящая из шести динамиков и великолепного баса (разумеется в рамках мобильной системы), приятные на ощупь кнопки клавиатуры и "жирная батарея", способная выдать 8 часов активности.

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"Минуса" - отсутствие вебки. Прям совсем нет.

Цена за морем-окияном - не меньше 2000 баксов.





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"Клон" поменьше - Asus ROG Zephyrus G14. Компактный корпус и дисплей - рулят. Правда видеокарта от AMD - Radeon RX 6700S. Но овчина по-прежнему стоит выделки.

Достоинства - комфортная для игры клавиатура; много "всунь-вынь" (разъемы); все-таки в отличие от модели сверху, есть вебка; достойная автономность и прекрасное соотношение цены и качества.

Цены стартуют от 1600 долларов.

Razer Blade Pro 17. Игровой флагман - один из самых шустрых среди ноутбуков, притом достаточно компактный, но с экраном в 17 дюймов.

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Из приятного - дисплей у красавца QHD с частотой 240 Гц и клавиатура с "LGBT-подсветкой" для каждой клавиши.

Цена правда кусучая - от 4300 вечнозеленых енотов.









Lenovo Legion 5 Pro - гордость китайского бренда. Способен дать жару, ведь на борту "резкий парень" - AMD Ryzen 5000. Как факт - у данного лэптопа 16-дюймовый дисплей с удивительными 16:10.

Из приятностей - клавиатура с малым ходом клавиш (всего 1.5 мм) и настраиваемой подсветкой.

Самый жирный минус - автономное время работы скромные 4.5 часа.

Цены в Америке - от 1450 бакинских.





MSI GE76 Raider. Игровой монстр. Во всех смыслах. Тяжел и громоздок. С жирным АКБ, шикарной игровой производительностью. Можно даже выбрать начинку.

Например, доступны как "пни" 11-го и более нового поколения с предфлагманом видеокартой - GeForce RTX 3080 Ti.

Цена вопроса - от 2600 долларов в США.





Asus ROG Strix G15 Advantage Edition и снова он. Но теперь с процом и видюхой "чисто" от AMD. Неплохая автономность и хорошая производительность (естественно игровая). Как факт - данный ноут с ультимативными настройками графики смог потянуть 2 часа в прожорливой Red Dead Redemption 2. А в "просто-режиме" данная модель протянула 9 часов. Что напрашивается на рекорд авнономности.

Радует цена. Она начинается от 1400 баксов.





Razer Blade 14 - лучший в своем классе "малышей" с 14-дюймовыми экранами. Стройный корпус и экстремальная начинка: (я бы поспорил) на выбор RTX 3070 или RTX 3080 плюс восьмиядерник от красных.

Достоинства - экран QHD с частотой обновления 165 Гц. Красивая разноцветная клава и приятное разнообразие портов. Тут тебе и HDMI и аж два USB-C.

Цена - от 2000 килобаксов.





Ну и финальный номинант топ-8. Это - MSI GS77 Stealth. Он большой как Дуэйн "Скала", но стоит значительно дешевле всяких Asus'ов и Razer. А на борту солидный Intel Core i9 12-го поколения со "средненькой" GeForce RTX 3070 Ti.

Из недостатков\достоинств - данный ноутбук не самый быстрый и красивый. Но все-таки в играх может дать жару.

Цена - нескромные 4000 баксов и больше.

С таким набором "гостей", ну очень трудно запутаться, но одно точно можно гарантировать наверняка: любой из вышеназванного списка не спасует и не разочарует (разве самую малость) при игре в самые мощные игровые AAA-проекты этого и прошлых годов. А купив сегодня мощного портативного друга, можно ближайшие три года точно забыть об обновке, если вы конечно не Скрудж Макдак. Но по сути - он бы сэкономил тоже, не покупая каждый год по новой "паре".

По материалам The Verge.



