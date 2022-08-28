Бывшая Илона Маска пытается заработать на колледж сыну, продавая архивные фото с миллиардером
Каждый встречный-поперечный не может пройти мимо мысли как бы заработать, так как, чтобы деньжищи были легкими. Например, от такого соблазна не смогла отказаться ранее не очень известная Дженнифер Гвинн - в миру больше известная как экс долларового миллиардера.
Ну а способ до неприличия простой: в век широкого распространения фото и видео техники любая студенческая парочка решит что их союз сердец "на века" и наверняка решит запечатлеть момент единения. Слава богу без интимных подробностей. Поэтому у девушки имеется порядка 18 фотографий и затесавшиеся в этот строгий номерной список поздравительная открытка. Минимальная цена за фотокарточку "отца электрокара" - 100 американских денег, а вот цена открытки повесомее - целых 1331 доллар (примерная цена GeForce 3090 Ti)
реклама
Можно было бы обвинить девушку во всех смертных грехах, распространяя личные фото знаменитости, но у нее есть "оправдывающие обстоятельства": цель заработать денег на обучение единственного сына (который не от Маска).
К слову, рассталась парочка по-хорошему, просто Илон переехал в другой город - а как известно в таких случаях, любовь испытание расстоянием "не тянет" даже на минималках.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила