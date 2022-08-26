Ведь чистый алюминий, заряженный определенным способом может работать в качестве аккумулятора практически вечно.

Когда-то алюминий был дороже золота, и пользовался бешеным спросом у модных парижан и прочих денди, но со временем этот легкий блестящий металл подешевел и вошел в нашу привычную жизнь очень плотно. Прошло уже больше века, чтобы этот элемент таблицы Менделеева вызвал новый интерес, но оказалось все иначе.

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Швейцарские ученые собрав под своим руководством связку европейских ученых замыслили невиданное, все ради зеленых технологий - создать аккумуляторные батареи с большой долей алюминия. Свое детище обозвали "Reveral", призванное "положить в погребок" энергию, вырабатываемую летом флагманами зеленой энергетики - солнцем и ветром. Этим полезным делом должны заниматься окислительно-восстановительные состояния.

Например, тот же алюминий (1куб. м) абсолютной чистоты может содержать в себе 23 МВч. Для сравнения аккумуляторы Тесла в примерно 30 раз хуже, и в 50 раз хуже, чем литий-ионные АКБ. Для удобства можно сделать вот так: шарики такого же объема, рассыпанные в десять ведер смогут "содержать" загородный дом, как источник энергии, в течение одного года.









Что бы так и случилось, алюминий необходимо "наэлектризовать" способом электролиза. КПД в таком случае составляет около 60% с рабочей температурой 800 градусов Цельсия. Сделать это можно только в специальных фабричных условиях. Но вот процесс разрядки уже можно использовать в квартире или дома. Сам процесс высвобождения энергии происходит в виде формулы Al+H2O при температуре 100 ℃. В результате мы имеем окись алюминия, водород и тепло.

Но самый главный плюс этой схемы, что после разрядки алюминиевый АКБ опять готов работать и отдавать. Практически вечный аккумулятор.

Ждать правда обещанного результат придется не меньше пяти лет, по самым скромным оценкам.

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