Экскурсия станет возможной в рамках крупного научно-популярного проекта.

Абстрагируя слова легендарного Доминика Торетто - "что большое преступление держать дикого зверя в клетке", так и не менее вероятен шанс, что человечеству "надоест" пребывание на Голубой планете (потому что человек сам себе "злобный буратино") и он отправится покорять космические дали. Одним из первых претендентов на путешествие является не очень-то далекий Марс. Ну а там, естественно, не обойтись и без временного пристанища, а возможно и постоянного - у которого есть "земное" название, состоящее из трех букв и это - "Дом".

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Руководствуясь подобными мыслями, конгломерат ученых из Hugh Broughton Architects в соавторстве с художниками и дизайнерами славного города Бристоль, представили свое творение - здание так называемого "марсианского дома".

Площадь "апартаментов" составляет 53 квадрата, жилой фонд которого обогревают солнечные панели. Сам же внешний каркас жилища выполнен по схеме многоуровневой защиты от неблагоприятных "погодных" условий, таких как: резкие скачки температуры, ураганные порывы ветра и солнечная радиация. У дома имеется и своя "теплица", "насыщенная" слоем плодородного грунта, пригодного для выращивания космической пищи. И снова возвращаясь к каркасу дома, верхняя половина которого похожа на надувной батут, материал, напоминающий фольгу, составляет контуры крыши.









Не обошлось без привычных туалета и душа, правда выполненных по "марсианским ГОСТам", а вместо привычной двухспальной кровати - спальная капсула. Сами же интерьер и "мебель" выполнены в рамках концепции "почини сам", где как вы поняли из названия, все пространство должно иметь возможность самостоятельного ремонта без участия внешних сил.









Экспозиция Марсианского дома будет доступна для осмотра всеми желающими с конца августа по конец октября. И да, это все не художественная инсталляция, а научный подход, где многое из увиденного будет использовано в марсианских реалиях.





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