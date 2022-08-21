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Ученые назвали перовскитные материалы следующим поколением солнечных панелей
Сплав перовскита и ферроцена повышает дешевизну и КПД солнечных панелей. По заявлениям ученых этот материал в будущем заменит кремниевые элементы солнечных панелей
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То ли настала эпоха всемирного заговора против России и все дружно перешли от газа и нефти к солнечным панелям и ветрякам, но факт остается фактом: зеленая энергетика прочно вошла в нашу жизнь, правда - не без проблем. А так как сегодняшняя новость сплошь и полностью посвящена солнечным панелям, то и их проблемы - низкая эффективность, вот что мешает этим в общем-то полезным штуковинам войти в нашу жизнь.

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Источник фото: mywatt.ru


   До сего момента самым распространенным элементом для "работающей поверхности" батарей были кремниевые солнечные элементы, то как писал выше их проблема - низкая эффективность. Но ученые нашли выход: они обратились к титанату кальция - так называемому перовскитному элементу. Последующие опыты показали, что используя перовскит вместе с ферроценом, резко повышается эффективность солнечных панелей - это раз, второй неоспоримый плюс - снижается так называемое "выгорание", которому очень подвержены стандартные батареи.


Источник фото: allscitech.ru


   Еще одним немаловажным достоинством является относительная дешевизна с отличным поглощением воды, что позволяет избежать использования для водопоглощающих свойств лития (экономия налицо).

   Следующим шагом является окончательное внедрение перовскитных материалов, призванных заменить кремний. Этот этап знаменует следующее фотоэлектрическое поколение. Правда для "окончательного решения вопроса" потребуется время...

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#солнечные батареи #солнечные панели #солнечные панели для ev
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