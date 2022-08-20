Как пел известный певец: "И на Марсе будут яблони цвести..." Так ли это, но вот Марк Уолберг в "Марсианине" попытался это сделать. Как бы нам не казалось это смешным, ученые на сей раз из Америки решили проверить гипотезу о возможности такого случая в принципе. Для этого взяв грунт, схожий по составу с марсианским, засадили его травой реголита, после чего уже на ее основе "подняли урожай" редиса, репки и салата.
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Конечно, можно заказать "почтой России" свежую зелень и овощи с конечной зоной выгрузки на Марсе, но мы прекрасно понимаем, что это слишком дорого, поэтому будущим "землянам-марсианам" нужно что-то придумать как выращивать себе продукты на этой безжизненной планете. Причина почему это сложно - это скудный марсианский грунт и донельзя соленая вода. Но американские ученые постарались обойти эти "острые углы".
Первым делом, узнав, что схожим по составу с марсианским грунтом является земной вулканический грунт, на котором прекрасно растет люцерна. Собрав выросшую траву, ее измельчили, сделав из того что получилось - отличное удобрение для будущих посевов. После такого удабривания вулканической почвы удалось и вырастить искомые овощи. А чтобы опреснить воду для поливов, ученые раздобыли бактерию Synechococcus, которая издавна используется для опреснения. Вот именно такой "многоходовочкой" ученые и планируют культивировать съедобные ресурсы на Марсе.
Но появилась проблема, точнее две: овощи, выращенные подобным образом, оказались менее питательными аналогами "земных", плюс, калорий в достаточном количестве из такой пищи получить практически невозможно - чай мы не коровы. Но "главная засада" проекта в том, что овощи в полностью герметичном пространстве расти не захотели.