Чем питаться космонавтам при путешествиях между планетами. Вряд ли сухой пищей из тюбиков. В этом уверены представители компании Redwire, представившие проект космической теплицы, уже готовый к испытаниям на земной орбите

Как приятно в зимнюю стужу отведать свежего ароматного арбуза или более тривиального зеленого огурца. В этом и состоит прелесть всесезонных теплиц. И такими фактами современный люд совсем не удивишь. Но это обещает исправить фирма Redwire, которая пообещала уже в следующем году представить миру версию космической теплицы, способной накормить людей, путешествующих от одной планеты к другой. Испытаниями "зеленого уголка" займутся обитатели МКС.

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Это уже не первый опыт сотрудничества компании с учеными Еще с 2018 года в тесной кооперации с NASA были созданы так называемые "питательные модули" для нужд обитателей орбитальной станции. Поэтому в попытках повторить успех вериться не приходится.

Но вот что действительно пугает и напрягает, превращая обещания компании в пустой треп, так это полное визуальное отсутствие на сайте компании хотя бы схематических набросков примерного вида будущей "космической оранжереи". А ведь в нашей стране довольно популярна присказка: Трепаться - не мешки ворочать.

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