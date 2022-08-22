Ученый или как он себя называет - "охотник за окаменелостями", Джонатан Валентайн обнаружил зубы крупнейшей вымершей акулы - Мегаладона

Помните ту самую гигантскую акулу, с которой так мужественно вел борьбу "крутой пацан с района" - Джейсон Стейтем. Так вот, тот сверххищник - вымершая гигантская акула Мегаладон, "покинувшая" наш жестокий мир еще в глубокой древности. И вот на днях то ли палеонтолог, то ли просто бизнесмен, гоняющийся за длинным "зеленым рублем", обнаружил в Северной Каролине парочку зубов, принадлежащих Мегаладону.

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Эта акула вымерла чуть больше трех миллионов лет назад была сверххищником - животным, стоявшим во главе пищевой цепи. Настолько большим, что у него не было врагов в принципе. И его жертвами могли быть крупнейшие животные современного мира - киты, которых к слову, мог полностью заглотить этот доисторический монстр. Размеры этой "убийцы" поражают: это в районе 40-ка метров, иногда доходивших и до 50-ти. Их современные "родственницы" - белые акулы вырастают "всего лишь" до 6 метров.

К слову о "наших зубах" - обнаруженные резцы вымершей акулы обладают длиной в 14 сантиметров, что очень похоже на длину зуба другого вымершего хищника древности - тираннозавра.





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