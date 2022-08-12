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Ажиотаж обрушил сайт NASA: билеты "зрителя" стали тому виной
Космическая миссия Artemis, которую по праву считают исторической, а именно продажа билетов на ее запуск, сделала недоступным североамериканский сайт NASA
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   Мы до сих пор без устали спорим "а был ли мальчик", перемывая косточки актуальному вопросу "бытия на Луне" американских астронавтов и иже с ними. Но организация NASA все эти десятилетия не теряла времени даром: стартовал анонсированный запуск космического "челнока" Space Launch System. 

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   Ну как стартовал: пару-тройку раз исторический запуск очередного "прилунения" переносился, но вот "прям сейчас" все "точно получится", и, наконец, 29 августа корабль "Ностромо" взлетит. И Американцы не были бы Американцами, если бы не начали продавать билеты на "долгожданную премьеру". Счастливчики, решившие засвидетельствовать своим почтенным присутствием вселенский информационный повод, а также им сочувствующие, своим огромным "наличием", взяли да положили специально созданный по этому поводу, а именно для покупки билетов - сайт. 


Лунный "экипаж". Источник фото: techcult.ru


   Но проблема кроется не только в наличии общедоступных билетов. Ведь вечно скучающему обывателю нужно где-то скоротать "вечерок" до непосредственного момента запуска. Поэтому долгожданные доковидные прибыли вернулись в карманы владельцев всего спектра отелей, расположенных на всем известном побережье гостеприимной Флориды.  


Предпологаемая лунная миссия. Источник фото: knowhow.pp.ua


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