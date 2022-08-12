Космическая миссия Artemis, которую по праву считают исторической, а именно продажа билетов на ее запуск, сделала недоступным североамериканский сайт NASA

Мы до сих пор без устали спорим "а был ли мальчик", перемывая косточки актуальному вопросу "бытия на Луне" американских астронавтов и иже с ними. Но организация NASA все эти десятилетия не теряла времени даром: стартовал анонсированный запуск космического "челнока" Space Launch System.

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Ну как стартовал: пару-тройку раз исторический запуск очередного "прилунения" переносился, но вот "прям сейчас" все "точно получится", и, наконец, 29 августа корабль "Ностромо" взлетит. И Американцы не были бы Американцами, если бы не начали продавать билеты на "долгожданную премьеру". Счастливчики, решившие засвидетельствовать своим почтенным присутствием вселенский информационный повод, а также им сочувствующие, своим огромным "наличием", взяли да положили специально созданный по этому поводу, а именно для покупки билетов - сайт.









Но проблема кроется не только в наличии общедоступных билетов. Ведь вечно скучающему обывателю нужно где-то скоротать "вечерок" до непосредственного момента запуска. Поэтому долгожданные доковидные прибыли вернулись в карманы владельцев всего спектра отелей, расположенных на всем известном побережье гостеприимной Флориды.









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