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Теперь "следить" за спутниками помимо США сможет и Россия
Теперь у мира, следившего за рукотворными спутниками, работающими и вышедшими из строя - появилась российская альтернатива американской системе NORAD
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   Монополия - это плохо, с такой простой мыслью нас познакомил выдающиеся экономист Адам Смит. Но так как тема новости не глобальная экономика, а околоземное пространство, то поговорим более предметно: до сего момента осуществлять контроль за рукотворными космическими объектами в статусе действующих или безвременно "отошедших от дел" занимался лишь один сервис - американская система NORAD (по странному стечению обстоятельств до боли напоминающая аббревиатуру Командования воздушно-космической обороны Северной Америки). И к данному "архивариусу космоса" вынуждены были обращаться все до единой - страны и компании. 

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Источник фото: techcult.ru

   Но "на сейчас" появилась отечественная альтернатива буржуйского сервиса - правда пока без названия, но созданная корпорацией "Вымпел". Данная система используя телескопы, расположенные на околоземной орбите, способна выдавать необходимую информацию "по запросу" заинтересованных сторон, к слову последние оперативно появились на горизонте как потенциальные заказчики. Причем данные могут быть такого рода, по которым забугорный аналог выражает свое категорическое "табу".


Источник фото: techcult.ru

   Естественно, возможностями нового "космического наблюдателя" пользуется и отечественное Министерство Обороны. Ведь всегда важно знать "чем занимаются" вражеские спутники. 

   Мониторинговые станции располагаются не только на территории России, но и в других странах - например Таджикистане.


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#космос #космический мусор #norad #контроль спутников #система контроля космоса
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