Представлено очередное изобретение Google - и это не сервис подписки или камерофон, а настоящий домашний помощник-робот, который обладает продвинутым ИИ

Будущее за роботами, кто не мечтал заиметь дома "лишнюю пару рук" или хотя бы собеседника, умело трактующего, а главное - понимающего, что же от него хочет его домашний владелец. Надеюсь именно такими помыслами руководствовалась Google, создавшая робота для дома, ИИ которого владеет в достаточной мере навыками интерпретации человеческих звуков, и не только владеет, но даже отвечает. И что удивляет, здесь дело не "в прямых ручках" программистов Google, а в высоком уровне ИИ вышеозначенной машины. Помощник, имея круглосуточный доступ в интернет, получает необходимые данные из сети. "Золушка" уже адекватно реагирует на такие банальные команды как "я проголодался", после чего начинает "действовать" и в темпе электровеника шурует за едой. Но занимательные факты говорят, что прямых алгоритмов, заложенных на правильное выполнение этой команды в "исходном коде" робота не обнаружено. Робот, так сказать, "самообучился", как самообучается Хищник, заманивая нежданных охотников в свои инопланетные сети. А если спросить, как же так робот умеет делать то, что не прописано прямо в его командах, то ответ до примитивности простой: робот просто "гуглит" в интернете что значит та или иная команда и только после этого приступает к ее выполнению.

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Подобная схема работы универсальна. Например, эта же способность позволяет развить навыки не только выполнения, но и различать оттенки и интонации человеческой речи. Но и без прямых команд робот показал себя "умницей" - правильно отреагировав на пролитую жидкость, просто принеся испытателю губку.

Ну и для совсем дотошных: инструмент, с помощью которого робот "доит" всемирную паутину - называется PaLM. Кстати, этот же инструмент помогает роботу ответить и на вопрос почему он решил действовать именно так, а не иначе.

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