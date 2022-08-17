Китай "взялся" за поезда на постоянных магнитах

До этого времени все поезда на магнитной подушке в качестве движителя использовали принцип электромагнитов, но современный Китай решил "иначе" - теперь его современные "аналоги паровозов" будут разгоняться и совершать движение с помощью постоянно действующих механизмов.

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На данный момент в южных провинциях страны идут испытания поездов с новым принципом работы.





Ну а теперь поговорим о преимуществах принципиально новой схемы работы: (данные достоинства относятся ко всем "магнитным поездам") практическая бесшумность, "выгодность" в сравнении с классическими поездами и более легкое техническое обслуживание. Но тут, как говорится, есть один нюанс - все вышесказанное относится только к скоростным поездам, а вот "медленные пешеходы" теряют в своей эффективности, по причине высокого расхода электричества для достижения особого состояния левитации.

Поэтому для решения этой проблемы группа китайских ученых мужей и решила заменить магниты "переменного тока" на магниты "всегда включено". Правда магниты "нового типа" не "валяются на дороге", а для их создания нужны редкоземельные элементы, но отлично зная школьный курс экономической географии вспоминаем, что богата китайская земля, в том числе и на эти металлы. Китай, можно сказать, лидер в области "редкоземелов".

С вашего позволения хочется добавить, Китай флагман не только по уровню нахождения этих полезных ископаемых в своей родной земле, но и лидер по их последующей переработке и доведения до коммерческой "кондиции".

Ну и возвращаясь к самым "поездатым поездам": испытательный стенд, который используется для "обкатки" новых технологичных решений представляет собой полумилевый монорейс, находящиеся в десяти метрах от земли, и по нему туда-сюда со скоростью 80 км\ч и курируют испытательные вагоны. В будущем прогнозируется модификация "игрушечной" железной дороги до 7 км, а поезда станут "гонять" уже под 120 км\ч.





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