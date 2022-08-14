Сообщество звездных исследователей из Америки и Европы обнаружили на нашем небосклоне возрастную малютку-планету. Данное открытие позволит раскрыть тайны формирования нашего Голубого шарика

Группа ученых астрономов NASA в соавторстве со своими европейскими собратьями совершила важное открытие. "Научный дуэт" нашел самую-самую "юную" планету этой Галактики. По меркам космологии данное небесное тело настолько молодо, что его смело можно отнести к "космическому младенцу". Что называется нашли "машину времени", позволяющую переместиться в то время, когда наша планета составляла вращающиеся газовый сгусток с непонятными очертаниями.

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Что касаемо предполагаемого возраста еще никак неназванной планеты, то по мнению тех же ученых, года этой малышки составляют 1.5 миллиона лет, что согласитесь, по меркам космоса - ну уж очень мало. Ведь наша "старушка-земля" уже прожила 4 миллиарда лет. Так какой же инструмент помог обнаружить эту юную планету, если сказать что это был не сильно распиаренный "Джеймс Уэбб", вы сильно удивитесь - важное открытие сделал телескоп Atacama Large Millimeter.

Правда есть слишком много вопросов - почему данная планета находится так далеко от своего "солнца" - расстояние от центра звезды до планеты куда больше чем расстояние от нашего солнца до далекого нашего же Плутона. Ну а мы ждем следующих важных космических открытий, пускай их совершат уже российские ученые.

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