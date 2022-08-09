Звезда Эарендель - новый космический объект, завоевавший звание самой дальней звезды

По мнению ведущих звездных исследователей, "прямая" от планеты Земля до только что открытой звезды Эарендель, составляет, только вдумайтесь - 13 миллиардов световых лет. Даже самой чудовищной фантазии не хватит, через что, а главное, через какие галактики и прочие звездные системы добирались фотоны, чтобы попасть в "объектив" телескопа "Джеймс Уэбб". Конечно, ввиду огромного расстояния "инверсионный след" был крайне размыт и слаб, но оптические возможности нового супертелескопа смогли решить и эту "проблему". Поэтому мы теперь и знаем о далекой звезде WHL0137-LS, в миру больше известной под благозвучным названием Эарендель.

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И не вдаваясь в глубокие подробности, ученые поделились своим мнением, что открытая звезда обладает довольно нескромными размерами даже для звезды, и в сравнении с нашим Солнцем, "тяжелее" его раз в 50-100. Ну и в своем развитии дошла уже до следующей стадии - сверхновой звезды, "топка" которой сгорает быстрее чем окружающих WHL0137-LS соседних звезд.

Но вот на лавры самой древней звезды Эарендель - не претендует. Ведь, опять же, согласно тем самым математическим расчетам, данная звезда обрадовалась лишь спустя 900 миллионов лет после так называемого "Большого взрыва".





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