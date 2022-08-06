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   Общая численность рабочих на производстве "Лада Ижевск", указанных в ведомости, составляет 2000 человек. Но к концу текущего месяца от этого числа останется не более двухсот. 

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   С такими печальными известиями поделился один известный журнал. Сканы внутренней переписки стали доступны после утечки приказов директора предприятия Дениса Носова.

   Содержание документов обязывает сократить общее число "производящих человекороботов" в 10 раз. Разумеется, расторжение рабочего договора будет происходить в рамках правового поля, согласно трудовому законодательству по соглашению сторон, и дабы смягчить "осадочек", рабочие получат "золотые парашюты".  Известна даже сумма таких выплат: обычным работникам положено пять окладов, заслуженным ветеранам, чей рабочий стаж составляет около четверти века, компенсационные выплаты достигнут шести окладов, кто же отработал 30 лет и более, получат семь "зарплат".

Источник фото: .autonews.ru

   Разумеется, это не первый подобный шаг на ижевском производстве. До этого печального дня общее количество работников достигало чуть больше 3000 человек. А как же быть с теми, кто останется в кузнице отечественного автопрома, чем будут заняты они. И тут большого секрета нет: оставшиеся работяги займутся выпуском штампованных изделий и некоторых пластиковых деталей, а еще не обойтись без проектировщиков и руководителей логистического сектора. 

   Ну а само производство Lada Vesta из Ижевска переместится в Тольятти. А производство полюбившиеся автомобиля "стартанет" в будущем году.

   Автомобили, которые успели выпустить, в частности Lada Vesta NG, уже поступили дилерам, правда цена весьма кусучая...

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В одном из сварочных цехов Ижевского автомобильного завода. Архив. Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС

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#автомобилестроение #lada vesta #веста #лада #лада веста
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