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"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки

Чем бы ученый не тешился - лишь бы работал. Соответственно не зря кушал бы налоги граждан. Именно такими мыслями руководствовались американские ученые, заявившие о своем изобретении, основанном на контроле за мертвыми пауками
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   Не знаю как представить эту новость, и как вообще возникла мысль "реанимировать" мертвых членистоногих, но именно этим вопросом занялись ученый по имени Дэниел Престон и его помощница Фэй Яп. Проведя целый ряд опытов, ученые мужи и девы каким-то образом смогли взять под контроль мертвых пауков, благодаря которым трупы арахнидов превращаются из охотников за мелкими насекомыми в бездушных помощников человека. Этакие мужички с ноготок на службе сумасшедших ученых. Ну и конечно, не обошлось без кричаще-вызывающего названия: свои новые игрушки ребята назвали очень просто - некроботы, цель которых стать очередным шагом для создания полноценных роботов, а если еще конкретнее - манипуляторов для промышленных установок.

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Источник фото: techcult.ru

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   Вернемся же к человеку, из школьной программы мы уже знаем, что мышцы у нас работают благодаря сокращению и натяжению мускулов, но иное дело - пауки. У этих "милашек" схема более продвинутая: вследствие камеры в головогруди и "цистернам" в "лапках" - мы можем наблюдать совершеннейшую гидравлическую компоненту. Благодаря которым паук и есть идеальный кандидат на роль модели для промышленных манипуляторов.  

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Источник фото: techcult.ru


   Но мертвых пауков на всех ученых не напасешься, поэтому никто "добровольного" ухода в мир иной ждать не собирался. И паучки были подвергнуты "эвтаназии", далее безжизненное тело, а точнее в полость головогруди ввели каплю клея, в которой посредством элементарной схемы под названием "шприц" изменяли давление, тем самым "приказывая" конечностям двигаться и выполнять простейшие действия. И результаты, мягко говоря, удивляют: мертвая плоть арахнида поднимала объекты в 1.3 раза больше веса самого паука, а лапки-манипуляторы способны выполнить около операций "согнуть-разогнуть", до того, как механизм начнет разлагаться.


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   Ну и коротко, что подобное "природное извращение" может дать любознательному человечеству: конечно же в случае "успешного успеха" и легкому внедрению подобной технологии в работу наукоемких производств: можно с большой долей вероятности ожидать ускорения и удешевления сборки микроэлектронных устройств. А это, между прочим, ваши GeForce, AMD и прочие Интелы. 



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