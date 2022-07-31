Ты туда не ходи, ты сюда ходи: а то космический мусор на башка попадёт, совсем мёртвый будешь

Когда частные компании "вышли в космос", одной проблемой стало больше и какой: "бесхозный" космический мусор может взять, да и прилететь на Голубую планету. А объясняется это все довольно просто: выросло как количество запускаемых "искусственных спутников", так и безразличие к этим рукотворным объектам; современных капиталистов интересуют лишь хрустящие барыши, а не безопасность населения земного шарика. Да и законодатели больше обеспокоены судьбой выбора будущих гендерных ролей детей, чем насущным регулированием и "терминаторизацией" космического мусора.

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Ученые одного очень известного тематического издания составили довольно масштабный прогноз на будущие десять лет, согласно которым риск отправиться раньше срока в подземное царство Аида или в другие неведомые места несоизмеримо высок. Если темпы запуска спутников не спадут, то величина "смертности" человека смартфонного превысит 10%.





Конечно, такое компьютерное моделирование - вещь сугубо субъективная и не учитывает большой пласт часто меняющихся факторов, таких как желание или нежелание уничтожать отслужившие свое спутники. А это уже порождает рой сопутствующих ошибок. И немножко поехидничаем: риск падения какого-нибудь модуля Starlink'а Илона Маска в районе Москвы или же Нью-Йорка в три раза ниже чем в какой-нибудь Саудовской Аравии. Проще говоря, чем ближе к Экватору - тем больше шанс попасть под неожиданную "бомбардировку". То есть бедным странам, которые по воле случая располагаются в центральной части Земли, стоит быть "на чеку".





Не добавляют позитива и другие новости: Россия решила прервать почти полувековое сотрудничество в рамках МКС, а КНР уж сильно хочет придумать свой альтернативный проект обитаемой околоземной станции, поэтому координация и сотрудничество между странами-лидерами будет неуклонно падать. И как тут не вспомнить слова легендарного Воланда: "человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен". Это, как нетрудно догадаться, как раз про рост неиллюзорного шанса умереть "не от коня своего", а от случайного куска телекоммуникационного спутника.





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