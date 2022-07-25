Избыток CO2 наносит непоправимый вред "здоровью" нашей общей Голубой планеты. И для борьбы с таким опасным врагом развитые государства тратят миллиарды долларов в год. Одним потенциально успешным решением заявлено применение специальных поездов

"Скорый поезд к дому мчится, уничтожит углекислый газ как птица..." Возможно именно такими словами из песни нас бы встречал кумир конца прошлого века - Юрий Хой, был бы он жив. Ну, а пока мы видим необдуманные последствия злоупотребления погони за роскошью и комфортом жизни: стремительное глобальное потепление - одна из важнейших угроз, появлением которой на мировой арене нужно "сказать" огромное спасибо человечеству. Но кажется, для решения актуальной проблемы находятся силы, технологии и подходы, которые могут улучшить текущее состояние. Ученые сделали выводы, что еще можно исправить прошлые ошибки одним очень интересным способом: создать технологию "улавливания" CO2. Современные технологии и возможности уже достигли такого уровня, когда процесс снижения парникового эффекта вполне достижим. Но есть один нюанс: эта затея требует колоссальных энергетических затрат.

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США, которых многие по праву называют лидером прорывных технологий, закладывают миллиарды долларов на научные изыскания в отрасли "экологизации" жизни. И чтобы доказать верность, а главное реальность заявленных возможностей, на просторах Америки уже начато строительство комплекса, способного "захватить и переработать" 36000 тонн углекислого газа в течение одного календарного года. Но тут есть большие трудности: энергия для работы "небесных ветряков" и земля, для строительства того самого комплекса. И новое решение нашлось: Фирма СО2Rail предложила использовать для этого поезд.

Весь замысел заключается в том, чтобы разместить ту самую установку улавливания в особенном вагоне железнодорожного состава. Такое решение позволяет при движении поезда отказаться от лопастей вентиляторов, ведь при движении "паровоза" поток воздуха возникнет сам собой. Ну а "железо" будет питаться от аккумуляторов, электрический заряд в которых будет накапливаться во время торможения локомотива.

Как заявили инженеры компании, такая разработка весьма внедряема и практична. Себестоимость переработки тонны вредного газа стационарных устройств примерно равняется 100 долларам, а вот "захват" углекислого газа с помощью газа снизит "ценник" до 50 долларов. Ну а "работоспособность" одного "особенного вагона" равняется 3000 тонн CO2 за год.









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