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Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
Избыток CO2 наносит непоправимый вред "здоровью" нашей общей Голубой планеты. И для борьбы с таким опасным врагом развитые государства тратят миллиарды долларов в год. Одним потенциально успешным решением заявлено применение специальных поездов
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   "Скорый поезд к дому мчится, уничтожит углекислый газ как птица..." Возможно именно такими словами из песни нас бы встречал кумир конца прошлого века - Юрий Хой, был бы он жив. Ну, а пока мы видим необдуманные последствия злоупотребления погони за роскошью и комфортом жизни: стремительное глобальное потепление - одна из важнейших угроз, появлением которой на мировой арене нужно "сказать" огромное спасибо человечеству. Но кажется, для решения актуальной проблемы находятся силы, технологии и подходы, которые могут улучшить текущее состояние. Ученые сделали выводы, что еще можно исправить прошлые ошибки одним очень интересным способом: создать технологию "улавливания" CO2. Современные технологии и возможности уже достигли такого уровня, когда процесс снижения парникового эффекта вполне достижим. Но есть один нюанс: эта затея требует колоссальных энергетических затрат.

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Источник фото: techcult.ru

   США, которых многие по праву называют лидером прорывных технологий, закладывают миллиарды долларов на научные изыскания в отрасли "экологизации" жизни. И чтобы доказать верность, а главное реальность заявленных возможностей, на просторах Америки уже начато строительство комплекса, способного "захватить и переработать" 36000 тонн углекислого газа в течение одного календарного года. Но тут есть большие трудности: энергия для работы "небесных ветряков" и земля, для строительства того самого комплекса. И новое решение нашлось: Фирма СО2Rail предложила использовать для этого поезд.

Завод по переработке CO2 в Швейцарии. Источник фото: hightech.fm

   Весь замысел заключается в том, чтобы разместить ту самую установку улавливания в особенном вагоне железнодорожного состава. Такое решение позволяет при движении поезда отказаться от лопастей вентиляторов, ведь при движении "паровоза" поток воздуха возникнет сам собой. Ну а "железо" будет питаться от аккумуляторов, электрический заряд в которых будет накапливаться во время торможения локомотива. 

Источник фото: technovery.com

   Как заявили инженеры компании, такая разработка весьма внедряема и практична. Себестоимость переработки тонны вредного газа стационарных устройств примерно равняется 100 долларам, а вот "захват" углекислого газа с помощью газа снизит "ценник" до 50 долларов. Ну а "работоспособность" одного "особенного вагона" равняется 3000 тонн CO2 за год.



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#экология #co2 #выбросы углекислого газа
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