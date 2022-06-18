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Не далее, как вчера, случилась премьера долгожданной игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Подростки мутанты Черепашки-ниндзя: месть Шреддера). И что я вам хочу сказать? Игра получилась настолько долгожданной, настолько сочной и вдохновляющей, что аж дух захватывает и перехватывает дыхание! Вот совсем не чета современным мультяшным экранизациям, состоящим из более чем полностью извращенной фантазии странных режиссеров. Выполненный в псевдотрехмерности (ака 2,5D), новый скроллер (это я о новых черепашках) переносит нас в то время, когда жанр beat ’em up был на лидирующих позициях игрового рынка.

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И да, до сих пор не могу забыть игру с друганами на Денди в "кооператив-режиме" в локациях парящего "Большого яблока". Та самая игрушка Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project со всем знакомыми Бибопом и Рокседи, и конечно же классическими Кренгом и Шреддером. Которая была одной из красивейших и не отпускающих от себя игр, конечно же с багами и "зависонами", все благодаря корявым портам пиратов тех дремучих времен!

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А что, если я вам скажу ту атмосферу взяли и удачно перепаковали в новую блестящую обертку со знаковым, доходящим до самого сердца названием, оставив прежние фишки и трюки, но с улучшением графония и превосходной визуальной составляющей (если сравнивать с той игрой из лихих 90ых)? И конечно же, не обошлось без "дополнительного контента": теперь играбельны не только четверо классических братьев (Лео, Дон, Майки и Раф), но и Эйприл О'Нил, Кейси Джонс со Сплинтером во главе, в общем, угодили всем фанатам зеленых юных сорванцов в тугих панцирях!

Что ждет в игре? Конечно же помимо разнообразнейших шестнадцати уровней в старых и новых локациях (от улиц Нью-Йорка до коридоров Технодрома)? Как ни удивительно, у каждого играбельного персонажа есть набор своих специальных ударов и комбинаций, а что касаемо игровой "оппозиции", тут и механические ниндзя из фут-клана (от их личного оружия до сих пор рябит: эти стальные ребята вооружены сюрикенами, мечами, палашами и еще бог весть чем!), каменные солдаты во главе со своим генералом Траагом из измерения Икс, а так же большое количество разнообразных роботов (Маузеры, Футботы) и даже инопланетных обитателей! Особенно умилили боссы, такие как Кожеголовый, "Злая" Черепашка-ниндзя Слеш, главарь Трицератонов и конечно же Кренг со Шреддером (с которым придется сразиться не один раз). Не обошлось и без новых "персоналий", таких как босс ДонБот и Кромбом из мультфильма 2012. В общем есть где развернуться не только фанатам игровой франшизы, но и фанатам мультипликации по черепахам!

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И попробую еще раз удивить: угадайте сколько игроков может сразу "идти и бить морды"? От одного до шести! Вы можете представить, какое безумие будет твориться на экране? ;) Как бы ненароком не зацепить своего товарища! Но зато это гораздо веселей, чем проходить в соло-режиме!

Все это прекрасно, но без жирнючего минуса не обошлось: Россию-матушку пытаются отменить даже в такой мирной дисциплине как игра, но это довольно сложно сделать, когда у этой страны есть ядерные ракеты, а вот взять и в последний момент вырезать русский язык из уже готовой игры — это мы умеем, это мы "могем"! Кстати, игровая новинка выйдет на консолях текущего поколения и ПК.

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Выводы





Да, любители "лучей" и прочей современной фагометрии будут разочарованы: ни тебе высокополигональных моделей, ни динамического освещения и прочей сложновысчитываемой процессорной нагрузки, да и сюжет без заковырок и "вот это поворотов" (ну почти!), даже наверное не будет дополнительного загружаемого контента (за умеренный прайс в вечнозеленой валюте конечно же), но вот кто будет доволен, так это те, для кого возвращение в былую атмосферу ностальгии и ярких эмоций — первоочередная задача и четкий план! И если это так, то дорогие мои ребятушки, месть Шреддера не удастся в который раз, и он вынужден будет улизнуть в измерение Икс строить грандиозный план по завоеванию нашей Голубой Планеты. Всем Хорошего настроения. Да прибудет с вами черепашья сила!















