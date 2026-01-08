Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ProKino
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
А еще на маркетплейсе покупатели приобретают автомобили, серверные процессоры и 3D-сканеры

Топ-1 по цене, купленным как товар на отечественном маркетплейсе Wildberries, в прошлом году оказалась квартира. Покупатель отдал за новое жилье 11 млн. рублей, о чем поведали в журналистской беседе с представителями РИА Новости сотрудники компании.

Так в сети появился своеобразный шорт-лист самых дорогих покупок, сделанных в Объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). На первом месте оказалась квартира, представленная группой «Самолет» и размещенная в разделе «Новостройки».

На втором месте по дороговизне оказались автомобили. Самой дорогой моделью 2025 года, проданной посредством Wildberries стала китайская машина Changan UNI-K за 4,3 млн. рублей. На втором и третьем местах соответственно оказались Changan CS95 Volkswagen Tharu за 4,25 млн. рублей за каждую модель.


Источник изображения: РБК

В категорию «отнюдь не дешевых покупок» на WB попали квадроцикл Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн. рублей, процессор для серверных систем Intel Xeon Platinum 8470Q за 998 тыс. рублей и 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 тыс. руб. Самым же дорогим предметом гардероба стала шуба из норки за сумму, близкую к 800 тыс. руб.

Попали в своеобразный рейтинг самых дорогих покупок трактор, ювелирные изделия и ноутбук MacBook Pro 14 M3 Max от Apple.

#покупки #wildberries #покупка #покупка жилья #покупательский опыт #покупка квартиры #покупки в интернете #покупки онлайн #покупки на wildberries
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
11
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
10
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
8

Сейчас обсуждают

Михаил Сидоров
23:14
Не верится, что за 1,5к какой то сервис/мастер возьмется что то там паять. И не известно сколько она еще проживет. Обычные карты майнеры жалели, чтобы сохранить товарный вид и продать потом. А из этог...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Китя.
22:27
Амд боты. Рабы мой. Приказываю работать больше дизлпайков давай 300 или слабо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:40
да? у вас есть подтверждения ваших слов? или просто "пук" в воздух?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:39
Я думал вставить этот момент, ведь для RTX 5090 сегодня столько эксклюзивов, что голова идет кругом. Но решил что текст читается "ухабисто" больше 2-х мыслей обычный человек в голове удержать не может...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
CoverLocker
21:37
Деревья более детальные на DLSS.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Димасик
21:27
Такие прогнозеры!))) Ахахаха! Цены на всЁ растут, почему на перевозки цены не будут расти?))) Ржу не могу!))) Таксисты типа к повышению цен не допускаются!)))
Эксперт Корнеев спрогнозировал рост цен на такси в России в 2026 году
RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter