А еще на маркетплейсе покупатели приобретают автомобили, серверные процессоры и 3D-сканеры

Топ-1 по цене, купленным как товар на отечественном маркетплейсе Wildberries, в прошлом году оказалась квартира. Покупатель отдал за новое жилье 11 млн. рублей, о чем поведали в журналистской беседе с представителями РИА Новости сотрудники компании.

Так в сети появился своеобразный шорт-лист самых дорогих покупок, сделанных в Объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). На первом месте оказалась квартира, представленная группой «Самолет» и размещенная в разделе «Новостройки».

На втором месте по дороговизне оказались автомобили. Самой дорогой моделью 2025 года, проданной посредством Wildberries стала китайская машина Changan UNI-K за 4,3 млн. рублей. На втором и третьем местах соответственно оказались Changan CS95 Volkswagen Tharu за 4,25 млн. рублей за каждую модель.





Источник изображения: РБК

В категорию «отнюдь не дешевых покупок» на WB попали квадроцикл Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн. рублей, процессор для серверных систем Intel Xeon Platinum 8470Q за 998 тыс. рублей и 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 тыс. руб. Самым же дорогим предметом гардероба стала шуба из норки за сумму, близкую к 800 тыс. руб.

Попали в своеобразный рейтинг самых дорогих покупок трактор, ювелирные изделия и ноутбук MacBook Pro 14 M3 Max от Apple.