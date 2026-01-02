Германский бизнес владеет в РФ активами на 100 млрд долларов

Большинство немецких бизнес-компаний хотят продолжать работать в РФ. И лишь только 4% из сотен немецких фирм готовы покинуть Россию. Об этом уведомил журналистов руководитель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Слова высокопоставленного представителя Германии приводит отечественное ИА ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

Так Шепп рассказал, что бизнес-руководители ряда коммерческих организаций ожидают большого финансового урона для ФРГ в случае ухода с рынка РФ. Оставшиеся в России германские фирмы «хотят» продержаться, отбросив даже усиление западных санкций.

Согласно сведениям экспертов немецкой внешнеторговой палаты, активы ФРГ в России составляют сумму больше 100 млрд. евро и продолжают увеличиваться.

Шепп привел сведения опроса DPA, в котором участвовали представители порядка 260 германских фирм, работающих в России. По словам почти половины из них, западные санкции больше бьют по экономике Германии, чем по РФ.

В конце осени прошлого года Шепп рассказал, что ФРГ получит многомиллиардный финансовый урон, если Брюссель примет решение об использовании замороженных в ЕС активов на благо Украины. В таком случае Германия потеряет 100 млрд евро, так как именно на такую сумму Берлин вложился в бизнес РФ. Именно поэтому Германия станет наибольшим пострадавшим, если руководство изымет активы России в Европе.