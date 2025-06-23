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Минусы работы курьером "200 тысяч рублей": от сложных условий труда до высокой текучки кадров
Минусы и плюсы одной из самых денежных профессий современной России, для занятия которой особенные навыки не нужны.

   Отечественные медиа пишут, что курьеры в РФ зарабатывают 200 тысяч рублей – и это в профессии, где особые навыки не требуются совершенно. Но почему данное занятие носит точно временный характер и почему очень часто не устраивает самих работников, мы сегодня как раз и узнаем.

   На протяжении последнего года новостные заголовки заманивают молодых людей или просто оставшихся без работы взрослых перспективами легкого и законного заработка, для получения которого абсолютно не нужны сложные умения: знай себе, езди или ходи пешком да доставляй заказы. Порой доходит до того, что люди со стабильной работой, но с меньшим доходом уходят «в никуда» – лишь бы работать курьером по доставке пищи и посылок. Но в дзен-канале «Мадам Хельга» посыл совершенно другой.

   Так, собеседник интернет-издания рассказал, что перед ним возникла дилемма – уехать работать вахтовым методом на Север или перевоплотиться в курьера? Выбор был остановлен на втором варианте, но запала хватило ровно на трое суток.

   Как оказалось, при своей внешней простоте работа доставщиком является самым настоящим испытанием на физическую выносливость: к концу первого дня руки и ноги у собеседника медиа превратились в накалённую докрасна нить накаливания – настолько горели. Причём альтернатива в качестве собственного самоката была категорически отвергнута женой, посчитавшей данное средство передвижения излишне опасным для водителя и окружающих.

   Но у некоторых запас прочности на данной специальности исчисляется годами. Так, другой собеседник СМИ, являющийся гражданином Киргизии, но трудящийся в России, получает 150 тысяч в месяц. Причём сумма в большей своей части откладывается для открытия собственного бизнеса на родине – шашлычной. А сама работа изначально была временной и была выбрана как трамплин в потенциальное счастливое будущее.

   Поэтому кто бы что ни говорил, а роль курьера — это на 100% роль временная. Передвигаться с вместительным рюкзаком до пенсии по старости — сомнительная перспектива. Тем более не стоит со счетов сбрасывать инфляцию: 200 тысяч рублей пять лет назад и сейчас — это совершенно разные деньги.

   Следовательно, курьер — это всегда большая текучка, огромные усилия и лишь затем ощутимое вознаграждение.

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#курьеры #курьер #работа курьером в россии #современные профессии
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