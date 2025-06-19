По итогу казавшийся изначально таинственным боеприпас удалось сбить израильским ПВО.

В сети Интернет появилось эффектное видео пролёта иранской ракеты, которую сразу идентифицировать не удалось. После появился комментарий от специалистов КСИР, назвавших ракету твердотопливным боеприпасом «Саджиль». Об этом рассказала редакция отечественного ТГ-канала «Военный осведомитель», разместившая кадры пролёта иранской БРСД над воздушным пространством исламской республики.

Первоначально предполагалось, что это была БРСД под личным наименованием «Хорремшехр-4», продемонстрированная в 2023 году. Ракета, по утверждению иранских СМИ, способна преодолеть 4300 километров и разгоняться за пределами земной атмосферы почти что до 20 тыс. км/ч. При спуске в зону последней скорость падает ровно в 2 раза – до 9700 км/ч.

Но, как оказалось, запущенной и по итогу сбитой оказалась ракета Sejil. Её первая демонстрация пришлась на период после 2009 года. Максимальная дистанция запуска ракеты примерно равна 2000 км с БЧ весом в 500 кг. По данным медиа, это был первый боевой запуск, причем одиночный, который к результативным действиям из-за перехвата не привел.

Отметим, что израильская противовоздушная оборона является многокомпонентной и многоуровневой. Безопасность неба еврейского государства обеспечивают сразу Arrow 3, THAAD, Patriot, «Праща Давида» и Iron Dome. Поэтому для её пробития явно недостаточно одиночного пуска боеприпаса, даже обладающего сверхбыстрыми характеристиками.