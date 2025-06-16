Но внедорожные качества китайского автомобиля кому-то с лихвой компенсируют такой пробел китайских же конструкторов.

Журналисты отечественного издания «За рулём» продолжают проверять ходовые и потребительские качества китайского внедорожного автомобиля Tank 300 и уже проехали за рулем первого 36 тыс. километров, о чем рассказали в своей авторской публикации.

Так, российским корреспондентам понравились те самые качества преодоления сложных дорожных маршрутов с достойной управляемостью и подвижностью. Отнести к положительным свойствам джипа можно и идущую в комплекте систему телематики, активирующую дистанционно силовую установку и позволяющую изменить настройки климат-системы.





Но как водится в китайских авто, не обошлось и без существенных минусов: при езде после 60 км/ч начинает стремительно ухудшаться качество мобильной связи, сенсор дождя функционирует неважнецки, как и сильно бьет по карману автовладельца высокая прожорливость 2-литрового двигателя мощностью 200 л.с., когда только 17 литров уходит на движение по городской дороге. И чуть меньше идёт расход топлива при езде на загородном шоссе – здесь на 100 км пути уходит около 13 литров. Отметили репортёры и шум от пряжки ремня о стойку.

Отдельных негативных комментариев удостоилось лобовое стекло – всё из-за неудачного угла наклона примерно в 90 градусов. Поэтому на такой поверхности легко образуются сколы и трещины. Подтверждают проблему и дилеры, называющие лобовую часть стекла расходным материалом. Сама деталь в оригинальном качестве стоит до 80 тыс. рублей. Поэтому часть экспертов советует не поскупиться на полис Каско.

Отметим, что в России Tank 300 продается от 4,5 млн. рублей. А свежие модели комплектуются полным приводом и понижающей передачей. Есть в таких авто и функция Torque on Demand.