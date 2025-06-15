Дональд Трамп, как президент Североамериканского государства уверен, что США «без больших сложностей» способны обеспечить мирное соглашение между Тель-Авивом и Тегераном.
В личном профиле соцсети Truth Social текущий глава Белого дома опубликовал запись, где обозначил возможность Соединенных Штатов стать мостом между Ираном и Израилем и способность текущей вашингтонской администрации остановить вооруженный конфликт между двумя ближневосточными государствами.
И хотя о самом главном американский лидер умолчал, не став акцентировать внимание на том, как может прекратить текущее противостояние, но он уточнил, что у Штатов не останется иного выбора, как атаковать Иран, если первый обрушится на США.
Отметим, что вчера глава Белого дома подчеркнул, что его страна никоим образом не поддерживала вооруженные силы Израиля в их стремлении нанести урон исламской республике. Но по более ранним сведениям, указанным в западной прессе, Вашингтон на 100% знал, когда атака ЦАХАЛ начнется.
Подчеркнем, что несколько часов назад Трамп заявил, что Владимир Путин может стать посредником между Израилем и Ираном.