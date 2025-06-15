Многие из мирных инициатив американского президента окончились ничем. Но шанс на деэскалацию все еще есть.

Дональд Трамп, как президент Североамериканского государства уверен, что США «без больших сложностей» способны обеспечить мирное соглашение между Тель-Авивом и Тегераном.

В личном профиле соцсети Truth Social текущий глава Белого дома опубликовал запись, где обозначил возможность Соединенных Штатов стать мостом между Ираном и Израилем и способность текущей вашингтонской администрации остановить вооруженный конфликт между двумя ближневосточными государствами.

И хотя о самом главном американский лидер умолчал, не став акцентировать внимание на том, как может прекратить текущее противостояние, но он уточнил, что у Штатов не останется иного выбора, как атаковать Иран, если первый обрушится на США.









Отметим, что вчера глава Белого дома подчеркнул, что его страна никоим образом не поддерживала вооруженные силы Израиля в их стремлении нанести урон исламской республике. Но по более ранним сведениям, указанным в западной прессе, Вашингтон на 100% знал, когда атака ЦАХАЛ начнется.

Подчеркнем, что несколько часов назад Трамп заявил, что Владимир Путин может стать посредником между Израилем и Ираном.