В начале 2000-х основатель и руководитель SpaceX посещал Россию с целью приобретения космических технологий.

Американский бизнесмен Илон Маск пытался провести коммерческие переговоры с представителями отечественной фирмы «Космотрас», но отказался от расширения сотрудничества, когда узнал, сколько будет стоить оказанная услуга. О нежелании покупать дорогую пусковую услугу Маска в РФ в момент его первого приезда в Россию журналистам РИА Новости сообщил один из непосредственных участников той встречи.

Так, информатор информационного агентства сообщил, что текущий руководитель SpaceX приехал на территорию РФ в начале 2000-х. Именно тогда Маск попытался договориться о коммерческом сотрудничестве с россиянами. И услышав цену услуги, как и запросив консультацию своих сотрудников после беседы с российской стороной, решил отказаться от идеи покупки.





Напомним, что несколькими днями ранее отец предпринимателя Эррол Маск в рамках собственного выступления на мероприятии «Форум будущего 2050» заявил, что Илон Маск на старте своей бизнес-деятельности горел желанием купить космический аппарат в РФ. Но Маск-младший остался без покупки, так как российская сторона не поверила в искренность намерений американского бизнесмена, подумав что последний точно шутит.

Дальше вернувшийся в США Маск стал основателем компании SpaceX, специалисты которой спроектировали 4 ракеты-носителя и два космических корабля: соответственно Falcon 1\9/Heavy, Starship и Dragon 1/2.