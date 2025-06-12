Спроектировать зонд получилось только в тесном сотрудничестве североамериканских и европейских специалистов.

В Сети появились первые фотографии южного полиса нашего светила. Снимки запечатлел космический аппарат Solar Orbiter, сконструированный специалистами Европейского космического агентства в тесном сотрудничестве с представителями североамериканской организации NASA.

И как подчеркнули журналисты отечественной РГ, все фото Солнца были сняты с ракурса солнечного экватора. А вот оборудование зонда Solar Orbiter выполнило поставленную задачу, находясь на наклонной орбите, проинформировала пресс-служба европейской EKA.

Как пояснила в своем комментарии руководитель по науке космического агентства Европы Кэрол Манделл, это первые изображения полюса Солнца в истории человеческих исследований.

В ЕКА отметили, что информация, которую удалось получить в рамках выполнения программы Solar Orbiter, позволит лучше разобраться, как происходит перемещение вещества во внешней поверхности Солнца. Углубленное понимание таких действий позволит обнаруживать полярные газовые вихри.

Отметили в агентстве и то, что в сентябре появятся сведения, собранные в процессе движении зонда от северного к южному полюсу.