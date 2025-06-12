Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Космический аппарат Solar Orbiter сделал первые в истории снимки южного полюса Солнца
Спроектировать зонд получилось только в тесном сотрудничестве североамериканских и европейских специалистов.

В Сети появились первые фотографии южного полиса нашего светила. Снимки запечатлел космический аппарат Solar Orbiter, сконструированный специалистами Европейского космического агентства в тесном сотрудничестве с представителями североамериканской организации NASA.

И как подчеркнули журналисты отечественной РГ, все фото Солнца были сняты с ракурса солнечного экватора. А вот оборудование зонда Solar Orbiter выполнило поставленную задачу, находясь на наклонной орбите, проинформировала пресс-служба европейской EKA.

Как пояснила в своем комментарии руководитель по науке космического агентства Европы Кэрол Манделл, это первые изображения полюса Солнца в истории человеческих исследований. 

В ЕКА отметили, что информация, которую удалось получить в рамках выполнения программы Solar Orbiter, позволит лучше разобраться, как происходит перемещение вещества во внешней поверхности Солнца. Углубленное понимание таких действий позволит обнаруживать полярные газовые вихри.

Отметили в агентстве и то, что в сентябре появятся сведения, собранные в процессе движении зонда от северного к южному полюсу.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #астрономия #солнце #космический аппарат #solar orbiter #космический зонд #исследования солнца #полюс солнца
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
1
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
+
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Россия приступила к полевым испытаниям уникальной контактной сети
5
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
Garmin представляет флагманские навигационные системы Tread 2 Overland Edition и Tread 2 SxS Edition
+
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
3
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
Министр армии США бросил вызов военно-промышленному комплексу
+

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
69
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
21
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
87
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
7
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
+
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
1

Сейчас обсуждают

nonses84
21:39
А зачем тогда Турция заключала контракт с пендосами для покупки ф35? Не уж то их самолеты лучше чем турецкое говно? Зачем вообще покупать самолёты 5ого поколения , если у тебя есть свои?
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
Welsper
21:38
Так больше-же должно быть, где-то подрезается скорость. USB-бокс не тащит? К примеру 16ТБ-шки, какие я в NAS запихал - 250+ МБ/с до середины диска держат. USB 3 - от 5Гбит. с учетом 8/10, это все рав...
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Кайрат Амерканов
21:34
Понимаю куча денег жалко, надо хоть как нибудь оправдать вложений, главное чтобы устраивал, первый мой комп я купил 286. За 400$ тогда можно было купить квартиру за 1т.$ у нас. несколько раз делал об...
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
nonses84
21:33
Ждем от хуанга в 2028 видухи с х2 линиями псиай, потому что х4 писиай он сделает для 6.0
PCI-SIG утвердила стандарт PCIe 7.0 со скоростью 128 ГТ/с и открыла дорогу оптическим соединениям
Engineer69
21:32
Как я написал выше, на RTX 4090 выдает 100 кадров. Качество картинки можете оценить по скриншотам: https://disk.yandex.ru/d/zUDWLdGPg6Mqng
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
yudovich
21:29
Калькулятор купи
Obsidian попросила направлять вопросы о ценнике на The Outer Worlds 2 в Microsoft
Bernigan
21:15
Это от зависти
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Engineer69
21:13
Все верно.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Engineer69
21:13
RTX 4090. Любые игры. Два раза прошел STALKER 2, все настройки графики на ультре, DLSS Quality, в районе 100 fps. Новый Doom c теми же настройками - 65 fps.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Alagar81
21:10
Ну это смотря какой ПК изначально брать. У меня вот сейчас 5950х который покупался как только вышел (ещё биосы под него тогда нормальные не вышли и было куча глюков), видеокарта 6900хт (хотя до нее и ...
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем