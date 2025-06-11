Комплекс работает в режиме реального времени и способен обрабатывать разведсведения ещё и с беспилотных систем.

Дополнительную партию машин управления, входящих в состав «Планшет-М-ИР», получили отечественные военнослужащие. Об этом проинформировали в ТГ-канале «Высокоточные комплексы», опубликовав соответствующий пост. Как рассказали в корпорации «Ростех», военные изделия представляют собой броневик «Патруль» с функциями подготовки стрельбы, координации огня и выполнения миссий по огневым операциям, необходимым соответствующим артиллерийским подразделениям. Под последними подразумеваются группы реактивной, ствольной и миномётной артиллерии.

По сведениям инженеров холдинга, комплекс умеет связываться с различными средствами наблюдения и контроля оперативной обстановки над полем боя: в том числе и воздушными дронами. Использование «Планшета» качественно наращивает показатели точности, скорости реакции и итоговые результативные действия, что необходимо в современных боевых условиях.

По данным источника, конструкторы ведут работы и сейчас, постоянно улучшая комплекс. Относительно недавно в состав системы ввели метеостанцию актуального поколения, транслирующую критически важные метеосведения: влажность, давление, температуру, скорость ветра и иные характеристики погоды, серьёзно влияющие на результат.

Обновленный «Планшет-М-ИР» умеет наводить практически все артиллерийские комплексы ВС РФ, в том числе смешанные. А технические возможности оборудования «Планшета» позволяют применять электронные карты из обычной сети Интернет, как и аэрофотографии, сделанные дронами.

Резюмировали же в холдинге тем, что высокомобильный комплекс, способный автономно и быстро развертываться, существенно расширяет боевые возможности отечественных артиллеристов. Возможности «Планшета», что немаловажно, позволяют не только уничтожать обычные цели, но и вести эффективную контрбатарейную борьбу.