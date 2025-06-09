Ни одно зарубежное судно, даже перспективное, не может двигаться быстрее 200 км/ч.

Ни один военный корабль ни одной страны мира не способен справиться с превосходящей скоростью ядерных торпед российской АПЛ «Белгород». Именно подводный ядерный боеприпас «Посейдон» способен обогнать боевые судна вероятного оппонента, если будет выпущен командиром отечественной АПЛ для уничтожения. Довольно мрачную публикацию для вероятных оппонентов подводного флота РФ разместили журналисты американского сетевого журнала19FortyFive.

В заметке рассказывается о торпедном вооружении «Белгорода», чьи пусковые установки оснащаются шестью торпедами с ядерной БЧ и ядерным же двигателем. Избыточная ударная сила и высокая скорость позволит таким спецсредствам легко выполнить задачу по выведению из строя ударных авианосных групп и нанесению повреждений прибрежным крупным городам.





Источник снимка: ресурс РГ





Как прокомментировали тактико-технические данные данных управляемых боеприпасов эксперты по морскому вооружению, благодаря использованию вместо классической электроустановки в качестве основного движителя энергоустановку, работающую на ядерных принципах, передовой боеприпас может проплыть сколько угодно много, как и развивать достаточную скорость для перехвата любого корабля и субмарины, мощи которых точно недостаточно для банального обгона российской торпеды.

Напомним читателям, что подлодка проекта 09852 была введена в строй шесть лет назад. По понятным причинам точных характеристик в Сети обнаружить не удалось, но предполагается, что основное достоинство АПЛ данной серии – повышенная малошумность во время движения.









Главное место службы «Белгорода» – акватория Тихого океана. А в роли основной угрозы для оппонента выступит подводный дрон «Посейдон», чьей мощи достаточно для разрушения укрепленной инфраструктуры прибрежной части противостоящих РФ государств.