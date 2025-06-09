Уровень воды в водоносных горизонтах афганской столицы продолжает неумолимо падать.

Кабул имеет все шансы занять первое место в номинации «современное городское поселение, в котором исчезла вода». Соответствующий негативный прогноз разместили журналисты британского издания The Guardian, сумевшие взять комментарий по поводу у аналитиков организации Mercy Corps.

Согласно мнению экспертов, уровень воды в водоносных горизонтах афганского мегаполиса имеет четкую тенденцию к уменьшению. И за последнее десятилетие снизился на 30 метров. В этом виноваты два основных фактора – быстрый темп урбанизации и отрицательные последствия изменения климата. На апрель 2025 года не менее половины скважин афганской столицы высохли или близки к этому критическому состоянию. Поэтому большой город с удвоенной силой должны обеспечивать питьевой водой остальные скважины, дела с которыми ещё не так плохи.

В качестве того, что урбанизация для жителей Кабула идёт во вред, специалисты привели такие цифры: сейчас 44 млн. кубометров воды недостаточно для жителей столицы. Именно такое значение составляет естественный уровень пополнения водных запасов Кабула.









И по самым негативным прогнозам, жители афганской столицы рискуют встретить следующее десятилетие в полностью «обезвоженным» городе. А ведь в мегаполисе проживает 7 млн. жителей.

И как пояснил руководитель представительства Mercy Corps в Афганистане Дейн Карри, мировое сообщество должно приступить к решению этой актуальной проблемы уже сейчас. Потому что местные жители стали в массе своей мигрировать.

И по данным отраслевых аналитиков, подземные водоносные слои должны быть признаны вредными – всё из-за высокой концентрации в жидкости соли, мышьяка и сточных вод.

Причем для жителей Кабула есть и третья проблема – рост долгов за воду и увеличение расходов одной семьи на обеспечение водой.