Официально считается, что у Израиля нет ядерного оружия, так как подобный факт мог бы разорвать близкие отношения с Вашингтоном.

Общественность скоро воочию сможет лицезреть архив секретных файлов Израиля, который представители Ирана смогли с большим трудом раздобыть. Об этом сообщил руководитель разведки исламского государства Эсмаил Хатиб во время выступления на национальном телевизионном канале. Операция по получению секретных данных была названа сложным и длительным проектом. Подробности операции пока не разглашаются, а внутреннее содержание документов озвучат в ближайшее время, согласно предположению корреспондентов ТАСС.









Подчеркнем, что буквально на днях журналисты ИА Tasnim выпустили пресс-релиз, согласно которому было озвучено, что архив документации с рангом «секретные данные», содержащие сведения о ядерной израильской программе и оборонительном потенциале официального Тель-Авива, был получен иранской разведкой.