В Европе госдолг соответствует 100% от размера ВВП.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал соотношение госдолга к ВВП трех государств: РФ, Соединенных Штатов и ЕС. В сообщении на личном аккаунте в соцсети отечественный чиновник указал, что объем госдолга РФ поднялся на 3,44 трлн. рублей и составил 29 трлн. рублей, что в процентном соотношении к российскому ВВП составляет 14,5 процентных пункта.

И как пояснил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, госдолг РФ в процентном соотношении меньше 20 пунктов, одновременно в общеевропейском государстве такое значение уже превысило 100%. Но наиболее худшие экономические показатели в Североамериканском государстве. Здесь госдолг к ВВП уже достиг 120 процентных пунктов. Все такие показатели напрямую влияют на макроэкономическую устойчивость, резюмировал Дмитриев.









И в своем комментарии для журналистов «РГ» экономический эксперт Илья Сивопляс заявил, что эпоху, когда госдолг США превращает американский доллар из самой надёжной валюты на Земле в высокорисковый элемент инвестиций, лучше направить свой взор в сторону биткоина – современного аналога золота в цифровом мире.