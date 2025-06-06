Для украинского "худого" бюджета это слишком ощутимая потеря.

Ранее высшие чиновники Евросоюза заблокировали продление беспошлинного режима на украинские товары, поставляемые в ЕС. С сегодняшнего дня такой договор стал физически действовать. Об отмене максимального беспошлинного режима для украинского бизнеса и поставщиков указано в журнале общеевропейского государства.

Так согласно выписке из документа, которую предоставили российские журналисты из РИА Новости, 5 июня текущего года является последним днем действий измененных правил соглашения об ассоциации. И уже с 6 июня возобновляют работу обычные правила.









Напомним, что режим «коммерческого безвиза» для украинских товаров, за ввоз которых на территорию ЕС никаких налогов платить было не нужно, действовал с 2022 года.

С 6 июня украинские бизнесмены будут ввозить свою продукцию в режиме беспошлинного ввоза или минимального тарифа на территорию европейского объединения только в режиме ограниченного объема товаров.

Как только лимит на ввезенные товары заканчивается, для товаров Украины, ввозимых в ЕС, будут использоваться базовые тарифы Евросоюза.

Потери от свежих изменений в ЕС для украинского бизнеса могут составить больше 1 млрд. евро.