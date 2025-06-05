Каждое такое решение из нового законопроекта существенно осложнит жизнь мошенническим группам.

Сотрудники руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко проинформировали о части деталей так называемого второго законопроекта, главная цель которого – это борьба с телефонными и интернет-мошенниками.

Сюда входят как минимум двадцать решений по части регулирования оборота банковского пластика (карт), создание инструментов контроля рынка недвижимости, повышение ответственности за вредоносное использование ИИ, ответственность за преступный оборот сим-чипов. Вероятно и появление опции отправки заявления о мошенничестве через портал Госуслуг.

Прокомментировали и то, что в правительстве РФ на системной основе обеспечивают уровень информационной безопасности граждан в интернет-среде. В начале 2025 года был утвержден закон, содержащий 30 мер по обеспечению безопасности граждан от деятельности киберпреступников. Согласно утвержденному акту, теперь работники банков и операторов связи, как и сотрудники госорганов, в своей работе при беседе с гражданами должны отказаться на 100% от использования мессенджеров. Как и невозможно получить доступ к «Госуслугам» во время телефонного разговора, если был заказан код восстановления доступа. И уже в конце лета появится опция самозапрета на смс-рассылки.