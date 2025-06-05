Новый американский президент в ходе предвыборной гонки обещал уменьшить госдолг, но своими сегодняшними действиями ещё больше загоняет в него Америку.

Самый богатый человек в мире Илон Маск распространил порцию критики в адрес бюджетного документа американского президента Дональда Трампа. По мнению бывшего 4 месяца в Белом доме предпринимателя, если 79-летний политик допустит изменение расходов федерального правительства Североамериканского государства, то американская экономика может серьёзно пострадать. Поэтому лучшее, что могут сейчас сделать американские парламентарии, так это добиться непринятия закона Трампа.

Миллиардер считает, что взамен «сырому старому законопроекту» нужно создать новый, отвечающий двум основным условиям: избежать роста дефицита и увеличения уровня госдолга. Поэтому лучший выход по Маску – это возможность американских граждан дозвониться до своего конгрессмена и призвать проголосовать против текущей редакции «закона Трампа».

Как написал Маск, новый закон – это есть отложенное банкротство Америки.

Отметим, что это уже второй выпад главы Tesla и Space X в адрес законопроекта, который американский президент обозначил как «Единый, красивый и большой». Ранее миллиардер назвал предстоящий закон возмутительным из-за гигантских расходов.

Подчеркнем, что на 1 июня 2025 года Маск уже покинул должность руководителя федерального ведомства DOGE.