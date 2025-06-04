Вместо уменьшения госдолга, о чем новый президент США говорил так много во время предвыборной гонки, Дональд Трамп поступает ровно так, как и Джо Байден – то есть увеличивает и без того гигантский долг США ещё больше.

Слишком очевидная критика со стороны Илона Маска в адрес свежего законопроекта американского президента о расходах привела к гневливости Белого дома в отношении самого богатого человека в мире и по совместительству главы «ведомства по экономии «американского бюджета» – DOGE. Соответствующая новость появилась в издании Politico,чьи журналисты смогли получить анонимный комментарий от высокопоставленного чиновника.

Представитель Республиканской партии США, тесно связанный с текущей вашингтонской администрацией, высказался о том, что голос Маска не важен, так как потенциальный новый закон Соединенных Штатов напрямую затрагивает бизнес владельца Tesla и Space X.









Чиновники, которых не устраивает текущая предпринимательская и политическая деятельность Маска, высказались о руководителе DOGE как о человеке, который слишком сильно расстроен из-за того, что налоговые льготы для электрокаров, которых так хотел добиться сам Маск, будет отменены в новом законе.

Огорчило бизнесмена и решение федерального правительства Североамериканского государства отказать Маску во включении спутниковой группировки Starlink во внутреннюю систему управления воздушным движением.

Пробежала дополнительная искра недовольства между Маском и Белым домом и из-за того, как первый решил уйти из вашингтонской администрации с целью усилить собственную ослабевшую бизнес-империю.