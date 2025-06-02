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В РФ восстановят Чиркатинский консервный завод, продукция которого была ранее популярна за рубежом
В свои лучшие годы предприятие выпускало до 5 млн банок в год.

   Согласно открытым данным экономической статистики относительно свежего прошлого, данное предприятие занимало лавры одного из крупнейших в южном регионе производителей промышленной консервации в эпоху Советского Союза. Продукция завода пользовалась популярностью не только внутри огромного СССР, но и за пределами государственных границ. Но как только исторический проект государства рабочих и крестьян подошел к концу, глобальные проблемы затронули и заводчан. По итогу к середине 2000-х производство на заводе фактически встало. Но уже в этом году от властей прозвучало обещание вернуть завод к жизни методом частичного восстановления.

   Речь шла о территории, где расположен Чиркатинский консервный завод. Ранее здесь в Дагестане на пике консервного производства предприятие поставляло в различные торговые точки и магазины до 5 млн банок готовой продукции. Теперь такие цифры в 2025 году кажутся чем-то фантастическим – уровня пилотируемого полёта человека за пределы солнечной системы.

Иллюстрационное фото

   Если получить доступ к заводской территории, то легко можно понять с первой секунды визита, что внутренний периметр давно заброшен, а ещё оставшаяся техника поможет наблюдателю ознакомиться с признаками обширной коррозии.  

   Отметим, что попытки реанимировать предприятие были и раньше, взяв как лозунг движение России к импортозамещению. Но лозунги так и остались лозунгами, не конвертируя красивые слова в незаметные, но гораздо более практичные дела.

Источник: ТГ-канал "Шарип Шарипов"

   Теперь же местным чиновникам удалось найти достойного инвестора, и управленцы на местах готовы вернуть кусочек прошлой активности завода. Так, руководитель Дагестана Сергей Меликов поставил особый акцент в своем послании Народному собранию региона на возрождении увядшей промышленности Дагестана. И в рамках выступления объявил скорое восстановление Чиркатинского консервного завода.

   Инвестором оказалась коммерческая организация ООО «КМБ», которая от слов к делу приступила к реальным действиям. Последние были выражены в покупке необходимых заводчанам выпускаемых мощностей.

   Согласно первоначальным планам, на территории завода сотрудники будут заняты переработкой до 500 тонн фруктов. Хотя, конечно, до заводских параметров СССР, когда за 12 месяцев перерабатывалось почти 15 тыс. тонн фруктов, довольно далеко. Поэтому ожидается рост показателей текущих до более высоких величин. Полноценной заявкой на скачок производственной активности должен придать и факт реконструкции местного абрикосового сада.

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#новости #промышленность #инвестиции #заводы #заводское строительство #чиркатинский консервный завод
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