Это самый большой корабль по водоизмещению, построенный в РФ.

Для сотрудников Прибалтийского предприятия «Янтарь»в минувшую пятницу произошло знаковое событие: ведь именно 30 мая усилиями местных специалистов на воду был спущен корабль «Владимир Андреев», относящийся к проекту 11711. И по данным отечественных военных журналистов, построенный десантный корабль является самым большим по водоизмещению, спроектированным и после воплощенным на физическом уровне судном, сделанным для отечественного военно-морского флота после 1991 года.

Как указано на сетевом портале ОСК, данное изделие будет выполнять функцию транспорта для морского десанта и специальной техники. Так в кормовой части есть полётная палуба, способная принять два типа винтокрылых машин – многоцелевые или транспортно-боевые. К первым относятся обновленные вертолёты Ка-52М. Ко вторым Ка-27, являющиеся противолодочными версиями.









Собственное наименование БДК получил в честь Владимира Андреева. Именно этот адмирал организовал масштабные десантные операции конца эпохи ВОВ против японской армии в 1945 году.

Следующим кораблем, который построят заводчане«Янтаря»из класса БДК, является «Василий Трушин».

Отметим, что всего в ВМФ служат два судна проекта 11711 – «Петр Моргунов» и «Иван Грен».

Известно, что помимо вертолётов и батальона морской пехоты, корабли приспособлены и для перевозки тяжелой бронетехники, чья танковая палуба в силах выдержать вес танка до 60 тонн, которых можно погрузить до 13 экземпляров. Если же вместо ОБТ взять обычные бронетранспортеры, то таких можно взять на борт 36 единиц.

Для самообороны с воздуха на БДК имеется зенитная артиллерия и собственный радиоэлектронный комплекс. Экипаж десантного судна 100 человек.