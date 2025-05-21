Головная ударная часть американской ракеты имела отсутствующее боевое оснащение.

Американские военные с калифорнийской базы Ванденберг запустили межконтинентальный баллистический боеприпас Minuteman III. О запуске ракеты, классифицируемой как МБР, рассказали представители Космических сил Североамериканского государства, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X.

По данным мониторингового центра, баллистический снаряд поднялся в воздух 21 мая в 10:01 по Москве. Ударную часть с грузом активного взрывчатого вещества запущенная ракета не имела.

Как сообщили в американской армии, основной целью запуска было проведение испытаний для проверки готовности конкретной системы вооружений.

Известно, что прошлое испытание Minuteman III было проведено в минувшем феврале.

Сама ракета была придумана в конце 60-х годов, и через десять лет первые образцы боеприпаса, способного нести ядерные заряды, получила в свой состав армия США.

Ракету придумали инженеры фирмы Boeing, выбравшие в качестве начинки для двигателей твердотопливные элементы. Снаряженная масса МБР эквивалентна 36 тоннам. С полными баками ударная часть может быть доставлена на расстояние до 15 тыс. километров. Для американской армии это единственный дальнобойный боеприпас, стартующий посредством запуска из подземной шахты.