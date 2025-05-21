Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Головная ударная часть американской ракеты имела отсутствующее боевое оснащение.

   Американские военные с калифорнийской базы Ванденберг запустили межконтинентальный баллистический боеприпас Minuteman III. О запуске ракеты, классифицируемой как МБР, рассказали представители Космических сил Североамериканского государства, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X.

   По данным мониторингового центра, баллистический снаряд поднялся в воздух 21 мая в 10:01 по Москве. Ударную часть с грузом активного взрывчатого вещества запущенная ракета не имела.  

   Как сообщили в американской армии, основной целью запуска было проведение испытаний для проверки готовности конкретной системы вооружений.

   Известно, что прошлое испытание Minuteman III было проведено в минувшем феврале.

   Сама ракета была придумана в конце 60-х годов, и через десять лет первые образцы боеприпаса, способного нести ядерные заряды, получила в свой состав армия США.

   Ракету придумали инженеры фирмы Boeing, выбравшие в качестве начинки для двигателей твердотопливные элементы. Снаряженная масса МБР эквивалентна 36 тоннам. С полными баками ударная часть может быть доставлена на расстояние до 15 тыс. километров. Для американской армии это единственный дальнобойный боеприпас, стартующий посредством запуска из подземной шахты.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#minuteman iii #межконтинентальная баллистическая ракета #твердотопливные ракеты #американские твердотопливные ракеты #военная база ванденберг
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
1
В России открылся новый станкостроительный завод
8
На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный вид бактерий
1
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
1
В России завершили строительство второго пути на одном из самых сложных участков БАМа
+
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
1
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
2
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
2
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. получили очень низкие оценки от игроков
4
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
В XDA назвали четыре недостатка белых компьютерных комплектующих
+
BBC: многие компании до сих пор используют операционные системы Windows 95, XP и NT
+
Световое шоу из 10 518 дронов во Вьетнаме вошло в Книгу рекордов Гиннесса
+
Зеленский отверг требования России по выводу войск и нейтральному статусу Украины
1
«Ростех»: Немецкие танки Leopard 2A6 уступают российским Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М
+
NVIDIA обещает продавать RTX 5060 по рекомендованной цене в $300
1
Noctua объявила о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса AIO
2
Вышел первый честный обзор GeForce RTX 5060 — новинку сравнили с RTX 4060 в 7 играх
5
Легендарный судоремонтный завод Дона продаётся через «Авито»
+
В синтетических тестах GeForce RTX 5060 оказалась до 44% производительнее GeForce RTX 4060
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
8
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
5
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
4
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
24
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
23
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
4
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
2
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
4

Сейчас обсуждают

Василий Алибабай
18:17
айлон, шо с мордом лицой?😁
Китайская SEVB представила аккумуляторы для электрокаров, которые заряжаются всего за 5 минут
Василий Алибабай
18:16
как на китайском - дайте два?😁
Economic Times: новый китайский беспилотный самолет «Цзю Тянь» имеет дальность полета до 7000 км
Various Artists
18:12
Надёжность это единственная причина покупки японского автомобиля.
Глава Toyota: компания сосредоточится на разработке «эмоционально заряженных» автомобилей
Пузо
18:12
Любой нормальный современный видео/аудиоплеер имеет в своём составе все нужные кодеки и не требует наличия системных кодеков от слова совсем. Почти 15 лет как перестал ставить все эти кодек паки, но в...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dark_Cloud
18:02
Сделать нормальный разъем, не требующий наблюдения за ним в режиме реального времени, не приходило в голову? вдруг у людей более интересные занятия есть, чем втыкать в мониторинг температур кабеля в р...
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon AI Pro R9700 на архитектуре RDNA 4
Пузо
17:58
Я снизу отвечал по поводу версий до 3.0. Аимп 1х/2х тупо весь контент пересчитывает в 48 кГц вне зависимости от его формата и возможностей оборудования. Для ac97 и sb live это было благом, потому как ...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dark_Cloud
17:55
Про игры с трассировкой пути, на которую полагается некая Nvidia, очень интересно а можно весь список огласить? киберпанк, индиана, и? и? и все? как-то жиденько недолго же трассировка лучей продержала...
AMD представила обновление FSR Redstone для технологии FSR 4
Aquashat
17:55
Первый фильм который с ним увидел был: Ла Haine. Рост его, как актёра можно увидеть. Норм актёр.
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
ebatoryi
17:52
пидорские шарики,эффект от бензопилы убивают в игре.В этой игре,только кровь и мясо,должны быть.Разработчики решили кусочек кала добавить,в море мочи.
DOOM The Dark Ages привлекла три миллиона игроков и стала крупнейшим релизом в истории id Software
Dark_Cloud
17:50
Восемь восемьсот пять пять пять три пять три пять
Эксперт Максимова: короткие звонки и мгновенное отключение - отработанные схемы мошенничества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем