Передовой образец маскировки существенно превосходит свои текущие российские аналоги сразу по нескольким качествам, в том числе и способности скрывать тепловую сигнатуру бойцов и военной техники.

Готовится серийный выпуск новой дымовой гранаты РДГ-У, превосходящей по своим рабочим характеристикам действующие армейские образцы, принятые на вооружении в российской армии, о чем рассказали в концерне «Калашников».

Граната необходима для маскировки солдат и боевой техники на современном поле боя.

И как указали в пресс-службе отечественной организации, новинка отличается от текущих образцов своими рабочими характеристиками, а именно – удачной комбинацией мгновенного и курящегося действий. Благодаря нововведениям устройство при взрыве выбрасывает непроницаемое дымовое облако, держащееся на местности несколько минут, поддерживаемое на протяжении этого времени постоянным действием аэрозоля из активированного корпуса гранаты. Выбор в пользу совмещенного функционала позволил повысить качественные характеристики устройства – повышенную плотность и увеличенную длительность действия дымовой завесы.









Помимо усиленной непроницаемости и расширенного времени действия, граната способна скрывать военных и боевую технику от инфракрасных и тепловых сенсоров оппонента – всё за счет создания высококонтрастных тепловых участков дыма.

Корпус гранаты тоже сделал шаг вперед, будучи изготовленный не из металла, а из более практичного композита. Всего боеприпас весит 700 грамм. Изделие нормально функционирует при температуре окружающей среды как от -50 градусов по шкале Цельсия, так и до +55.