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Сенатор Кинг: США отстали в создании гиперзвукового оружия

Первые действующие образцы собственного гиперзвукового оружия армия Соединенных Штатов получит лишь к концу 2025 года и вооружит ими наземные силы и военные корабли.
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   Гонка в разработке и создании актуального гиперзвукового оружия, организованная ведущими технологическими державами, оставила за бортом лидирующих участников армию с самым большим военным бюджетом. Об отставании вооруженных сил Соединенных Штатов в военных гиперзвуковых системах рассказал действующий американский парламентарий Ангус Кинг.

   Как заявил сенатор, прямо сейчас гонка за обладание самыми продвинутыми гиперзвуковыми комплексами и использование направленной энергии в военных целях полностью проиграно Пентагоном и подведомственными организациями.

   Поэтому прямо сейчас американским специалистам по высокотехнологичному вооружению стоит собраться с силами и дать бой в попытках догнать ведущие страны мира в их превосходстве в области гиперзвукового вооружения.



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   Не понравилась Кингу и текущая тактика военных США, действующих против хуситов. Первые используют дорогостоящие зенитные ракеты ценой в несколько миллионов долларов, сбивающие копеечные беспилотники йеменских повстанцев.

   Напомним, о том что неудача идёт рука об руку со специалистами по американскому гиперзвуку: подтверждением этому послужили ноябрьские события 2024 года, когда испытания передового гиперзвукового вооружения Штатов снова отменились.

   По поводу происходящего дал комментарий республиканец Вивек Рамасвами, заявивший, что ядерное вооружение и военный гиперзвук в РФ уже лучше американских разработок. Поддержал скепсис в отношении гиперзвуковых технологий в Штатах и контр-адмирал Марка Монтгомери, указавший, что власти даже не начали финансировать системы перехвата гиперзвуковых ракет.

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