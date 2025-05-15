Гонка в разработке и создании актуального гиперзвукового оружия, организованная ведущими технологическими державами, оставила за бортом лидирующих участников армию с самым большим военным бюджетом. Об отставании вооруженных сил Соединенных Штатов в военных гиперзвуковых системах рассказал действующий американский парламентарий Ангус Кинг.

Как заявил сенатор, прямо сейчас гонка за обладание самыми продвинутыми гиперзвуковыми комплексами и использование направленной энергии в военных целях полностью проиграно Пентагоном и подведомственными организациями.

Поэтому прямо сейчас американским специалистам по высокотехнологичному вооружению стоит собраться с силами и дать бой в попытках догнать ведущие страны мира в их превосходстве в области гиперзвукового вооружения.









реклама





Не понравилась Кингу и текущая тактика военных США, действующих против хуситов. Первые используют дорогостоящие зенитные ракеты ценой в несколько миллионов долларов, сбивающие копеечные беспилотники йеменских повстанцев.

Напомним, о том что неудача идёт рука об руку со специалистами по американскому гиперзвуку: подтверждением этому послужили ноябрьские события 2024 года, когда испытания передового гиперзвукового вооружения Штатов снова отменились.

По поводу происходящего дал комментарий республиканец Вивек Рамасвами, заявивший, что ядерное вооружение и военный гиперзвук в РФ уже лучше американских разработок. Поддержал скепсис в отношении гиперзвуковых технологий в Штатах и контр-адмирал Марка Монтгомери, указавший, что власти даже не начали финансировать системы перехвата гиперзвуковых ракет.